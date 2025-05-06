Додаток, схожий на Signal, яким користувався радник Трампа, було зламано

6 мая 2025 г., 9:35

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Неофіційну версію Signal, якою користувався колишній радник Дональда Трампа з національної безпеки Майк Вальц (Mike Waltz), зламали, повідомив у неділю технологічний сайт 404 Media, що ще більше посилює занепокоєння з приводу безпеки комунікацій, якими обмінюються на найвищому рівні уряди США.



За словами 404 Media, хакер скористався вразливістю в TeleMessage, застосунку, схожому на Signal, який, судячи з фотографії, зробленої агентством Reuters, Вальц використовував на засіданні кабінету міністрів у середу.



Вальца усунули з посади в четвер, через кілька тижнів після скандалу, пов'язаного зі створенням ним групи Signal для обміну інформацією про військові дії США в Ємені в режимі реального часу. Чат привернув особливу увагу, оскільки Вальц або хтось, хто використовує його акаунт, випадково додав у групу відомого журналіста.



Виявлення того, що Вальц використовував TeleMessage, який, судячи з усього, має схожий інтерфейс і функціональність із Signal, тільки посилило побоювання з приводу безпеки його листування.



404 Media процитували слова хакера, який не назвав себе, про те, що він зламав внутрішню інфраструктуру TeleMessage і зміг перехопити деякі повідомлення користувачів. За словами 404 Media, хакер надав їм матеріали, деякі з яких новинний сайт зміг перевірити самостійно.



Видання повідомило, що хакер не перехоплював повідомлення Вальца або інших чиновників кабінету Трампа.



Reuters не змогло провести незалежну перевірку цього повідомлення. Повідомлення з проханням прокоментувати TeleMessage та її корпоративного власника, компанії Smarsh з Портленда, штат Орегон, було отримано не відразу. Повідомлення з проханням прокоментувати ситуацію від Вальца і Білого дому також не були негайно надіслані.



Signal - наскрізна платформа для обміну зашифрованими повідомленнями, технологія якої покликана перешкодити ворожому спостереженню.



Продукт TeleMessage від Smarsh, який компанія зараз перейменовує на Capture Mobile, призначений для перехоплення повідомлень після їхнього розшифрування, щоб їх можна було зберегти та запам'ятати. Така додаткова функціональність може бути корисною для дотримання урядових правил зберігання документів, але за поганої реалізації вона може створити ризики для безпеки.



Представник Signal заявив Reuters раніше цього тижня, що компанія «не може гарантувати конфіденційність або безпеку неофіційних версій Signal».

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