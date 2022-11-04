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Додаток Look to Speak допоможе людям із порушеннями моторики та мовлення

4 ноября 2022 г., 14:25

Майже два роки тому Google запустив Look to Speak – додаток для Android, що дозволяє обирати готові фрази та відтворювати їх уголос, використовуючи рухи очей. Відтоді додаток було запущено 18 мовами. Нещодавно він став доступним українською мовою, щоб допомогти людям, які отримали поранення або травми внаслідок російського вторгнення.

Через безпосередні травми та стани, викликані війною, ймовірно, збільшується кількість людей з порушеннями моторики та мовлення. Крім того, непрямі впливи, такі як стрес та недоїдання, викликають підвищений ризик інсульту, який також може призвести до моторних та мовленнєвих порушень, а доступ до терапії цих порушень залишається обмеженим.

Коли у людини лише порушення мовлення, він або вона ще може спілкуватись письмово. Але коли є також труднощі з моторними функціями,  люди можуть опинитися без можливості спілкуватися.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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