До 2027 року частка ринку ПК на базі Arm подвоїться до 25%

Counterpoint Research вважає, що ноутбуки на базі архітектури Arm отримають перевагу над Intel і AMD, майже подвоївши свою частку поставок до 25% до 2027 року з сьогоднішніх 14%.





Завдяки високопродуктивним процесорним ядрам та інтегрованій пам'яті, ПК на базі архітектури Arm готові конкурувати з процесорами x86, а просунуті АІ та графічні процесори забезпечують можливості, що перевершують традиційні ПК.





Платформа Arm дозволяє об'єднувати кілька компонентів у менші пристрої, полегшуючи конструювання ноутбуків і планшетів, а також пропонуючи різноманітні форм-фактори.





Здатність апаратного забезпечення на базі архітектури Arm працювати під управлінням Mac OS дозволила Apple захопити 90% ринку ноутбуків на базі Arm. Однак, повна підтримка Windows і Office365 та швидкість впровадження власних додатків на базі Arm також є критично важливими факторами, що визначають рівень проникнення Arm SoC в ПК. Як тільки ці фактори будуть враховані, комп'ютери на базі Arm стануть життєздатним варіантом як для щоденних користувачів, так і для бізнесу.





З виходом на ринок більшої кількості існуючих OEM-виробників/ODM-виробників ПК та виробників смартфонів, вони принесуть свій досвід роботи з апаратним та програмним забезпеченням на базі Arm, що сприятиме подальшому зростанню популярності ПК на платформі компанії з Кембриджу. Наявність більшої кількості нативних додатків на базі Arm також підвищить комфорт та обізнаність користувачів з платформою. Загалом, очікується, що тенденція до використання ПК на базі Arm продовжиться, і їхня частка на ринку, ймовірно, значно зросте в найближчі роки.





Системні блоки на базі Arm дуже добре налаштовуються. На відміну від процесорів x86, які розроблені як процесори загального призначення, SoC на базі Arm можуть бути адаптовані до конкретних випадків використання. Це означає, що SoC можуть бути розроблені з більшою кількістю високопродуктивних процесорних ядер і високоінтегрованої пам'яті, що дозволяє їм конкурувати з процесорами x86. Їхні кастомні ядра можуть забезпечити більш просунуті функції, які неможливі з готовими процесорними ядрами, і дозволяють краще інтегруватися з апаратним забезпеченням та операційною системою. Крім того, SoC на базі Arm можуть включати високоінтегровану пам'ять, що забезпечує швидший та ефективніший доступ до пам'яті. Це може призвести до покращення продуктивності в графічно інтенсивних завданнях завдяки швидшому доступу до даних та обміну ними між центральним та графічним процесорами.





SoC на базі архітектури Arm мають низку переваг над процесорами x86, зокрема нижче енергоспоживання та кращу теплову ефективність. Крім того, ще й інтегровані ядра з функцією штучного інтелекту роблять їх кращими за процесори x86. Вони розроблені з урахуванням енергоефективності та можуть бути налаштовані відповідно до конкретних вимог до енергоспоживання. Це робить їх ідеальними для використання в мобільних пристроях і ноутбуках, де час автономної роботи має вирішальне значення. Зі зростанням попиту на можливості штучного інтелекту зростає потреба в поліпшенні різних мультимедійних завдань, таких як кодування і стиснення зображень і відео, шумозаглушення і т.д., а також в розширенні можливостей для роботи з даними.





Зі зростанням попиту на можливості штучного інтелекту зростає потреба в удосконаленні різних мультимедійних завдань, таких як кодування та стиснення зображень і відео, шумозаглушення, покращення голосу. Інтеграція технології штучного інтелекту в ноутбуки на базі Arm дозволяє виконувати ці завдання більш ефективно, що призводить до підвищення продуктивності та покращення користувацького досвіду. Крім того, інтеграція графічних процесорів може ще більше підвищити загальну продуктивність пристрою шляхом прискорення обчислювальних завдань, таких як машинне навчання і розпізнавання зображень. Це дозволяє отримувати швидші та точніші результати, що дає змогу запускати на пристроях на базі Arm більш просунуті програми та програмне забезпечення.





Очікується, що розмір і вага ПК зменшаться з впровадженням SoC на базі Arm. Це призведе до зменшення різниці в розмірах між ПК на базі Arm і планшетами, що полегшить інтеграцію цих двох форм-факторів виробникам. Це, ймовірно, призведе до збільшення виробництва гібридів ноутбуків і планшетів, які зможуть легко перемикатися між цими двома режимами. Зі зростанням популярності та доступності таких пристроїв конвергенція між форм-факторами ноутбуків та планшетів, ймовірно, посилиться.





"Windows на флешці" або "Windows To Go" - це портативна версія Windows, яка запускається з флеш-накопичувача USB і може використовуватися на будь-якому сумісному комп'ютері з архітектурою x86. Пристрої малого форм-фактору, такі як цей, стикаються з обмеженнями апаратних ресурсів, але SoC на базі Arm пропонують кращу продуктивність та інтеграцію. Це робить їх особливо корисними для невеликих пристроїв, таких як OS on Stick, забезпечуючи кращу продуктивність і більш ефективне використання простору.





Зараз у VR-гарнітурах використовуються, як правило, процесори розроблені для смартфонів, вони забезпечують баланс між продуктивністю та енергоефективністю для використання в мобільних пристроях. Хоча ці SoC можуть забезпечити хорошу продуктивність для VR-додатків, їм важко зрівнятися з продуктивністю висококласних процесорів для ПК у більш вимогливих випадках використання. Однак, якщо замість них у VR-гарнітурах будуть використовуватися спеціалізовані SoC на базі Arm, вони зможуть забезпечити продуктивність, подібну до комп'ютерної. На додаток до покращеної продуктивності, використання SoC «ПК-рівня» на базі Arm у VR-гарнітурах може також дозволити використовувати ПК-подібні додатки та надати користувачам доступ до ширшого спектру програмного забезпечення, а також більш звичних користувацьких інтерфейсів та інструментів.





ПК SoC на базі Arm мають багато переваг над процесорами x86, зокрема можливість кастомізації, нижче енергоспоживання та інтегровані АІ-модулі, пам'ять та графічні процесори. Очікується, що поширення ПК на базі Arm продовжиться завдяки підтримці Windows та Office365, нативних додатків та галузевих експертів. Ця тенденція, ймовірно, призведе до інтеграції форм-факторів ноутбуків і планшетів та використання SoC на базі Arm у невеликих пристроях і гарнітурах віртуальної реальності.

