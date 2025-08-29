До 150 млн грн на розробку - Brave1 запускає оновлену грантову програму

29 августа 2025 г., 10:25

Brave1 оголосив Brave Конкурси на розвиток виробництва вибухівки, розробку автономних дронів, а також тактичних балістичних ракет і зенітних ракетних комплексів. Бюджет на розробку таких проектів може сягати 100-150 млн грн.

На заході «Вирішальні інновації. Наступні кроки України в технологічній війні» за участі Першого віце-прем’єр-міністра — Міністра цифрової трансформації Михайла Федорова та Міністра оборони України Дениса Шмигаля українським виробникам оборонних технологій представили нові грантові можливості Brave1.

Крім того, український кластер оборонних технологій перезапустив свою грантову програму. В її межах можна отримати підтримку в розмірі 500 тис., 2 млн, 4 млн та 8 млн грн. Програма тепер сфокусована на 70 детальних технологічних напрямах, сформованих спільно з Силами безпеки та оборони. Загальний бюджет на грантову підтримку українських виробників від Brave1 до кінця року становить 2,7 млрд грн.

Brave конкурси: від запуску виробництва вибухівки до розробки українських тактичних балістичних ракет і автономних дронів

Щоб забезпечити технологічну перевагу над ворогом, Brave1 запускає чотири грантові конкурси у чотирьох пріоритетних напрямах:

Вибухові речовини: масштабування вітчизняного виробництва бризантних, ініціюючих вибухових речовин та нітроцелюлози.

Тактичні балістичні ракети: український HIMARS

Зенітні ракетні комплекси для протидії БпЛА: нові ефективні інструменти для протиповітряної оборони

Штучний інтелект: новий рівень автономності на полі бою завдяки розвитку автономних дронів, модулів наведення для дронів-перехоплювачі, AI-рішень для перехоплень КАБів тощо.

Brave конкурси передбачають значно більший обсяг фінансування, ніж звичайна грантова програма Brave1 — до 150 млн грн на розробку під чітке технічне завдання та чіткий результат — готові до застосування на фронті вироби.

Щоб взяти участь у конкурсах, розробники мають подати запит на ознайомлення з їх умовами до 9 вересня 2025 року, пройти комплаєнс-перевірку та підписати договір про нерозголошення.

«Завдяки державній підтримці в Україні народжуються сотні унікальних технологічних рішень і нових видів озброєння. Усі вони мають одну мету — знищувати ворогів і захищати українських воїнів. Міноборони та Мінцифри створюють єдину екосистему підтримки, щоб кожна інновація швидше ставала силою на фронті», — Міністр оборони України Денис Шмигаль.

Оновлена грантова програма: прискорюємо створення вирішальних технологій

Серед ключових змін — чіткий фокус на 70 детальних технологічних напрямах, напрацьованих спільно з Силами безпеки та оборони, у 9 категоріях: ракети, штучний інтелект, БпЛА, НРК, РЕБ/РЕР, безекіпажні катери та інші. З детальним переліком пріоритетів можна ознайомитися на сайті https://grants.brave1.tech.

Крім того, розробники самі можуть обирати суму гранту — від 500 тис. до 8 млн грн — залежно від рівня готовності своєї технології, а середній термін розгляду грантових заявок скорочено до 1,5 місяця.

«Детальні технологічні пріоритети, сформовані спільно з Силами безпеки та оборони України, стануть дороговказом для всіх українських виробників. І наша мета як Brave1 — не просто збільшити кількість інноваційних рішень, здатних впливати на хід війни, а й прискорити їх появу у військах», — Андрій Гриценюк, керівник Brave1.

Спеціальна грантова програма для нових проривних ідей

Окрім конкурсів, Brave1 запускає Спеціальні грантові програми, які дозволяють отримати до 8 млн грн на розвиток проривних ідей в пріоритетних напрямах:

- Штучний інтелект: технології розпізнавання, донаведення, аналізу поля бою, навігації без GPS та автоматизованого ухвалення рішень.

- Ракети: триває програма на розробку ракет повітряного та наземного запуску з різною дальністю застосування.

