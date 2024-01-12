До 14,5 млн. обмінів даними між державними реєстрами на добу забезпечує «Трембіта»

12 января 2024 г., 11:35

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Система електронної взаємодії державних інформаційних ресурсів «Трембіта» почала працювати у 2020 році. За три роки вона дозволила пришвидшити понад 4 млрд транзакцій. Завдяки цьому мільйони українців отримали електронні послуги й цифрові документи без черг, бюрократії та корупції.

Попри війну минулого року «Трембіта» продовжувала розвиватися. Система забезпечувала в середньому за добу 6-7 млн обмінів даними між державними реєстрами, а в дні оновлення «Дії» – до 14,5 млн.

У 2023 році через «Трембіту» було здійснено: 28 млн транзакцій з «Єдиною інформаційною базою даних про ВПО»; 12 млн транзакцій з «Державним реєстром пошкодженого та знищеного майна»; 6,4 млн транзакцій у будівельній сфері; 442,6 млн транзакцій для перевірки використання бюджетних коштів (пільги, субсидії, соціальні виплати); з 27 до 88% зросла якість наповнення даних реєстру військовозобовʼязаних.

«Трембіта» розроблена на базі естонської платформи обміну даними X-Road у межах проєкту міжнародної технічної допомоги EGOV4Ukraine. Зараз вона активно розвивається за підтримки «Європейського Союзу» в межах проєктів EU4DigitalUA та DT4UA, які реалізує естонська «Академія електронного управління».

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