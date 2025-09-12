Дія Сіті: вже більш як 2,3 тис. резидентів та 19,5 млрд грн податків

12 сентября 2025 г., 10:25

За 8 місяців 2025 року 2318 резидентів Дія Сіті сплатили до зведеного бюджету 19,5 млрд грн, за даними Лесі Карнаух, в.о. голови Державної податкової служби України. Це на 81% (8,7 млрд грн) перевищує надходження аналогічного періоду минулого року.

Торік за січень-серпень 1339 компаній резидентів забезпечили надходження на рівні 10,8 млрд грн.

У структурі надходжень цього року: податок та збір на доходи фізичних осіб – 9,9 млрд грн (51%); податок на додану вартість – 6,4 млрд грн (33%); податок на прибуток підприємств – 3,2 млрд грн (16%).

Нагадаємо, резидентом Дія Сіті може бути юридична особа, яка відповідає вимогам та критеріям, визначеним законом України «Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні», і здійснює діяльність у сфері ІТ-індустрії та цифрової економіки, зокрема: програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп'ютерним устаткуванням; видання комп'ютерних ігор, а також іншого ПЗ; надання програмних продуктів, у тому числі комп'ютерних ігор, у режимі «онлайн» та надання вебпослуг із доставлення програмних додатків; освітню діяльність у галузі інформаційних технологій; оброблення даних і пов'язану із цим діяльність; забезпечення кібербезпеки інформаційно-комунікаційних систем, програмних продуктів та інформації, що в них обробляється тощо.

