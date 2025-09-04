Дія.АІ: майже 20 тис повідомлень та понад 6 тис діалогів за першу добу

4 сентября 2025 г., 10:25

«Учора ми запустили Дія.АІ на порталі Дія - першого у світі державного АІ-агента, який надає послуги в масштабах країни. Й українці вже активно дізнаються про державні послуги та замовляють документи в штучного інтелекту», написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 3 серпня.





Лише за перший день:

4 364 унікальні користувачі;

надіслано 19 344 повідомлення;

створено 6 366 діалогів;

сформовано 425 довідок про доходи - це 23% з усіх замовлених довідок за добу.





«Користуйтеся Дія.АІ, отримуйте швидкі відповіді на запитання, замовляйте довідку про доходи та пишіть свої коментарі просто в чаті. Нам важливий ваш фідбек - ми продовжуємо навчати Дія.АІ, щоб реагувати на ваші запити ще швидше і якісніше», резюмував Михайло Федоров.





https://ai.diia.gov.ua/

