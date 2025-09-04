 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Дія.АІ: майже 20 тис повідомлень та понад 6 тис діалогів за першу добу

4 сентября 2025 г., 10:25
«Учора ми запустили Дія.АІ на порталі Дія - першого у світі державного АІ-агента, який надає послуги в масштабах країни. Й українці вже активно дізнаються про державні послуги та замовляють документи в штучного інтелекту», написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 3 серпня. 

Лише за перший день: 
4 364 унікальні користувачі;
надіслано 19 344 повідомлення;
створено 6 366 діалогів; 
сформовано 425 довідок про доходи - це 23% з усіх замовлених довідок за добу. 

«Користуйтеся Дія.АІ, отримуйте швидкі відповіді на запитання, замовляйте довідку про доходи та пишіть свої коментарі просто в чаті. Нам важливий ваш фідбек - ми продовжуємо навчати Дія.АІ, щоб реагувати на ваші запити ще швидше і якісніше», резюмував Михайло Федоров.

https://ai.diia.gov.ua/

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  