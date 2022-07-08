8 июля 2022 г., 16:45

0

Tweet

Британська влада підготувала зміни до законодавства, які зобов'яжуть розробників месенджерів, що підтримують шифрування, впроваджувати технології виявлення матеріалів про насильство щодо дітей, включаючи сексуальне. Дослівно законопроєкт передбачає, що оператори месенджерів повинні докладати «максимум старанності» у розробці та впровадженні таких технологій, під загрозою серйозних штрафів.

Здається, завдання близьке до нездійсненного – як перевіряти все листування на предмет справді серйозних злочинів та зберегти таємницю листування як невідчужного права людини?

І зрозуміло, чому все це робиться навіть не для протидії тероризму (до речі, а де він останні пів року?). «У разі чого – допомагав дітям та й годі!».

***

Тим часом Європарламент проголосував за ухвалення Digital Markets Act та Digital Services Act. Я так багато про них писав, що вже не пояснюватиму, в чому їхній сенс.

Тепер залишається якось ці закони застосовувати – Єврокомісія планує найняти 80-100 співробітників для впровадження вимог законів.

Дилема конфіденційності

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру