 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Дилема конфіденційності

8 июля 2022 г., 16:45
0 
 

Британська влада підготувала зміни до законодавства, які зобов'яжуть розробників месенджерів, що підтримують шифрування, впроваджувати технології виявлення матеріалів про насильство щодо дітей, включаючи сексуальне. Дослівно законопроєкт передбачає, що оператори месенджерів повинні докладати «максимум старанності» у розробці та впровадженні таких технологій, під загрозою серйозних штрафів.

Здається, завдання близьке до нездійсненного – як перевіряти все листування на предмет справді серйозних злочинів та зберегти таємницю листування як невідчужного права людини?

І зрозуміло, чому все це робиться навіть не для протидії тероризму (до речі, а де він останні пів року?). «У разі чого – допомагав дітям та й годі!».

***

Тим часом Європарламент проголосував за ухвалення Digital Markets Act та Digital Services Act. Я так багато про них писав, що вже не пояснюватиму, в чому їхній сенс.

Тепер залишається якось ці закони застосовувати – Єврокомісія планує найняти 80-100 співробітників для впровадження вимог законів.

Дилема конфіденційності

Як протидіяти DDoS та цілеспрямованим атакам на інфраструктуру

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  