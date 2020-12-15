15 декабря 2020 г., 17:35

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Журналисты Financial Times смогли ознакомиться с конфиденциальным проектом пресловутого Digital Services Act, который планируется опубликовать в ближайшее время с тем, чтобы в итоге принять его как закон в рамках Евросоюза.

По проекту, вводится понятие «Очень большой платформы», под которым будут пониматься сервисы с количеством пользователей более 45 млн человек или 10% населения стран-участниц Евросоюза. Эти платформы – а под такое определение попадают Google, Amazon, Facebook, возможно, даже Snapchat, – должны будут сами следить за соблюдением законодательства ЕС, проверять сторонних поставщиков и продавцов, как у Amazon, гарантировать соблюдение требований в отношении прозрачности рекламы и правил ее показа. Нарушение этих требований может привести к штрафу в размере до 6% выручки всей компании.

Возможно, мне кажется, но выглядит все так, как будто Европа планирует отменить иммунитет технологических платформ за пользовательский контент даже быстрее, чем это сделают США со своей Section 230.

Утешает, правда, то, что за последние два с половиной года мы так и не услышали ни одного примера реального применения к большим компаниям требований GDPR – точнее, реальных наказаний за нарушение этих требований. То есть не только в бывшем СНГ строгость законов компенсируется необязательностью их исполнения.

Digital Services Act

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