6 июля 2021 г., 18:45

0

Tweet

Didi пала следующей (после Ant Group) жертвой политики регулирования в Китае – не успела компания выйти (и неплохо выйти) на биржу в США, как «Управление по кибербезопасности» в Китае начало расследование в ее отношении и сначала запретило регистрировать новых пользователей, а затем и вовсе потребовало от магазинов приложений удалить клиент Didi.

Поневоле напрашивается вывод, что Didi успела выйти на биржу только потому, что контролирующие органы Китая были заняты празднованием 100-летия коммунистической партии. А как отпраздновали, так и вернулись к работе, в смысле, к регулированию компаний.

***

Страдания Didi продолжаются и даже накрывают другие компании – выяснилось, что управление по кибербезопасности Китая предлагало Didi отложить выход на IPO из-за соображений сохранности персональных данных пользователей, но, не получив прямого запрета, руководство компании решило все же выходить.

Однако теперь аналогичные требования предъявлены еще трем сервисам – платформе онлайн-найма Boss Zhipin и двум приложениям, в которых можно заказать грузовые перевозки, – Yunmanman и Huochebang. Всем им запрещено регистрировать новых пользователей, пока идет расследование их действий. Компании, управляющие этими сервисами, вышли на IPO на американских биржах в июне 2020 г., как и Didi, правда, с гораздо меньшей оценкой. Все они в той или иной форме поддерживаются Tencent и SoftBank.

Если первые сообщения про Didi были несколько туманны, то сейчас претензии китайского правительства предельно ясны – любая интернационализация китайских компаний может привести к утечке данных китайских пользователей на Запад и этого допускать нельзя. Тем более что с 1 июня вступили в силу новые правила кибербезопасности в Китае, которые как раз и обязывают компании в первую очередь заботиться о том, чтобы китайские данные оставались в Китае.

Didi тоже попала под пресс

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!