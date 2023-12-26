Держспецзв’язку за підтримки USAID Cybersecurity Activity продовжує реформування системи підготовки кадрів у сфері кібербезпеки

26 декабря 2023 г., 13:35

0

Tweet



Держспецзв’язку проінформувало про роботу над посиленням кадрового потенціалу у сфері інформаційної безпеки та кібербезпеки.

Національне агентство кваліфікацій на своєму засіданні схвалило перші 8 висновків до професійних стандартів, які розробили фахівці Держспецзв’язку за підтримки Проєкту USAID Cybersecurity Activity:

«Аналітик загроз безпеки»

https://cip.gov.ua/.../proyekt-profesiinogo-standartu...

«Аудитор інформаційних технологій (з кібербезпеки)»

https://cip.gov.ua/.../proyekt-profesiinogo-standartu...

«Фахівець з оцінки заходів захисту інформації (кібербезпеки)»

https://cip.gov.ua/.../proyekt-profesiinogo-standartu...

«Фахівець з підтримки інфраструктури кіберзахисту»

https://cip.gov.ua/.../proyekt-profesiinogo-standartu...

«Фахівець з кібердосліджень та розробок систем безпеки»

https://cip.gov.ua/.../proyekt-profesiinogo-standartu...

«Фахівець з реагування на інциденти кібербезпеки»

https://cip.gov.ua/.../proyekt-profesiinogo-standartu..

«Конструктор систем кібербезпеки»

https://cip.gov.ua/.../proyekt-profesiinogo-standartu...

«Фахівець з планування політики та стратегії кібербезпеки»

https://cip.gov.ua/.../proyekt-profesiinogo-standartu...

За словами ученого секретаря Державного науково-дослідного інституту технологій кібербезпеки та захисту інформації Держспецзв’язку Олександра Юдіна, в Україні вже створена необхідна нормативно-правова база, що дозволяє реформувати системи підготовки кадрів у сфері кібербезпеки з урахуванням найкращих світових підходів.

«Наша мета, щоб майбутні українські фахівці з інформаційної та кібербезпеки, які зараз навчаються та будуть навчатися, мали відповідні знання, уміння та навички, що дадуть змогу ефективно протистояти загрозам і забезпечувати надійний кіберзахист. Нові профстандарти покликані допомогти цьому», – підкреслив Олександр Юдін.

Нагадаємо, що до державного Класифікатора професій вперше за багато років були додані нові професії у галузі кібербезпеки та інформаційної безпеки. У 2022 році за підтримки Проєкту USAID «Кібербезпека критично важливої інфраструктури України» були розроблені та затверджені перші шість нових професійних стандартів у сфері кібербезпеки. До речі, деякі вищі навчальні заклади вже адаптували освітньо-професійні програми відповідно до кількох нових стандартів.

Наразі Держспецзв’язку підготувала професійні стандарти ще для 15 нових професій у сфері кібербезпеки, вісім з яких і були схвалені Нацагентством кваліфікацій. На черзі ще сім.

Також триває робота над створенням в Україні першого кваліфікаційного центру, де фахівці зможуть підтверджувати відповідність своїх знань, навичок та компетенцій. Його невдовзі відкриють на базі Держспецзв’язку. До цієї роботи залучені представники відомої міжнародної компанії CYBER RANGES, сучасні технологічні рішення якої використовуватимуть у центрі.

Держспецзв'язку від 2021 року працює над реформуванням системи підготовки кадрів у сфері кібербезпеки з урахуванням вимог сучасного ринку, а також найкращих міжнародних підходів і досвіду. До державного класифікатора професій були додані зміни та нові професії у галузі кібербезпеки та інформаційної безпеки (наразі їх 27). Минулого року були розроблені та затверджені перші шість нових професійних стандартів у сфері кібербезпеки. Крім того, в планах – створити в Україні мережу незалежних кваліфікаційних центрів, де фахівці зможуть підтверджувати рівень своїх знань, навичок і компетенцій.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків