«Держспецзв’язку»: у III кв. кількість подій ІБ з високим рівнем критичності зросла учетверо

11 ноября 2022 г., 10:25

0

Tweet

«Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України» фіксує подальше зростання кількості кіберінцидентів та кібератак на державні інформаційні ресурси та обʼєкти критичної інформаційної інфраструктури від початку війни.

У третьому кварталі за допомогою засобів «Системи виявлення вразливостей і реагування на кіберінциденти та кібератаки» було опрацьовано 24 млрд подій інформаційної безпеки (ІБ). Кількість зареєстрованих та опрацьованих кіберінцидентів зросла – від 64 до 115 порівняно з попереднім кварталом.

Основною метою хакерів є кібершпіонаж, порушення доступності державних інформаційних сервісів та знищення даних інформаційних систем. Фахівці «Державного центру кіберзахисту» зафіксували істотне зростання розповсюдження шкідливого програмного забезпечення, яке дає можливість хакерам викрадати дані чи й взагалі знищувати їх.

Порівняно з другим кварталом, кількість подій ІБ з високим рівнем критичності зросла у 3,8 раза, кількість зареєстрованих кіберінцидентів із високим рівнем критичності зросла на 128%.

Варто зазначити, що за ці місяці кількість критичних подій ІБ, джерелом яких є IP-адреси росії, зросла у 35 разів, порівняно з першим та другим кварталами року. Також, порівняно з попередньою чвертю, майже вдвічі зросла кількість детектованих подій ІБ, пов’язаних з активним скануванням, джерелом яких є IP-адреси росії. Саме з цих IP здійснювали кібератаки на українські інформаційні ресурси, розповсюджували фейкову інформацію, спрямовану на дискредитацію державних органів під час російсько-української війни тощо.

За атрибуцією абсолютна більшість кіберінцидентів повʼязана з хакерськими угрупуваннями, що фінансуються урядом рф. Зокрема, це UAC-0010 (Gamaredon) та інші. З липня по вересень основною мішенню хакерів були фінансовий та комерційний сектори, а також українські державні та місцеві органи влади. Найбільшу частку подій інформаційної безпеки можна повʼязати з APT-угрупуваннями та хактивістами.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада