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Держспецзв’язку підписав меморандум з Європейським центром компетенції з кібербезпеки

13 марта 2025 г., 14:35

Голова Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України Олександр Потій і виконавчий директор Європейського центру промислової, технологічної та дослідницької компетенції з кібербезпеки (ECCC) Лука Тальяретті підписали Меморандум про взаєморозуміння.

Документ передбачає обмін між структурами інформацією, пов’язаною з кіберзахистом, організацію взаємних ознайомчих візитів для обміну можливостями й досвідом у сфері кіберзахисту тощо.

ECCC є центром для співпраці між промисловістю, академічними та державними установами, сприяючи інноваціям і обміну знаннями. Штаб-квартира структури розпочала роботу 2023 року в Бухаресті.

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