 
`

СПЕЦИАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТА

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

«Держспецзв'язку» розвиває співпрацю з «Об'єднаним центром передових технологій з кібероборони НАТО»

30 ноября 2022 г., 12:35
0 
 

«Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України» («Держспецзв'язку») повідомляє про візит Март Ноорма, директора «Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО» (CCDCOE), Кароліни Лейс, керівниці відділу міжнародних зв’язків CCDCOE та Андріса Спрівула, заступника військового аташе посольства Естонії в Україні.

Вони обговорили з українськими колегами широке коло питань: практичну взаємодію в межах роботи представників України в CCDCOE та співпрацю між підрозділами «Держспецзв’язку», відповідальними за кібербезпеку; протистояння України кібератакам та допомогу CCDCOE у забезпеченні кіберстійкості нашої держави; ймовірні безпекові ризики у кіберпросторі для інших країн; можливі стратегії кібероборони країн-партнерів, виходячи з досвіду, який вже має наша країна; потенційні напрями спільних досліджень у сфері кібербезпеки, у тому числі у сфері захисту критичної інфраструктури; залучення представників України до майбутніх кібернавчань тощо.

Керівник CCDCOE підкреслив, що центр всебічно підтримуватиме Україну в протистоянні кіберагресії з боку росії та очікує завершення усіх процедур, необхідних для вступу нашої держави до CCDCOE.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року Україна подала заявку на членство у CCDCOE, яка була одноголосно підтримана 4 березня цього року.

«Держспецзв'язку» розвиває співпрацю з «Об'єднаним центром передових технологій з кібероборони НАТО»

Будуємо петабайтну систему зберігання на рішеннях QNAP

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  