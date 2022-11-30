«Держспецзв'язку» розвиває співпрацю з «Об'єднаним центром передових технологій з кібероборони НАТО»

30 ноября 2022 г., 12:35

0

Tweet

«Державна служба спеціального зв’язку та захисту інформації України» («Держспецзв'язку») повідомляє про візит Март Ноорма, директора «Об'єднаного центру передових технологій з кібероборони НАТО» (CCDCOE), Кароліни Лейс, керівниці відділу міжнародних зв’язків CCDCOE та Андріса Спрівула, заступника військового аташе посольства Естонії в Україні.

Вони обговорили з українськими колегами широке коло питань: практичну взаємодію в межах роботи представників України в CCDCOE та співпрацю між підрозділами «Держспецзв’язку», відповідальними за кібербезпеку; протистояння України кібератакам та допомогу CCDCOE у забезпеченні кіберстійкості нашої держави; ймовірні безпекові ризики у кіберпросторі для інших країн; можливі стратегії кібероборони країн-партнерів, виходячи з досвіду, який вже має наша країна; потенційні напрями спільних досліджень у сфері кібербезпеки, у тому числі у сфері захисту критичної інфраструктури; залучення представників України до майбутніх кібернавчань тощо.

Керівник CCDCOE підкреслив, що центр всебічно підтримуватиме Україну в протистоянні кіберагресії з боку росії та очікує завершення усіх процедур, необхідних для вступу нашої держави до CCDCOE.

Нагадаємо, що у серпні 2021 року Україна подала заявку на членство у CCDCOE, яка була одноголосно підтримана 4 березня цього року.

Будуємо петабайтну систему зберігання на рішеннях QNAP