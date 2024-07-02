Держенергонагляд та Міненерго призивають до ощадливого використання електрики

2 июля 2024 г., 8:15

0

Tweet

Для забезпечення стабільності енергосистеми важливо відновити максимально можливу кількість пошкоджених енергооб’єктів. Про це зазначив голова Держенергонагляду Руслан Слободян.



За його словами, енергетики мають чіткі плани щодо відновлення пошкодженої генерації.



«Зрозуміло, що до осінньо-зимового періоду все відремонтувати не вдасться. Нагадаю, що внаслідок масованих ракетно-дронових атак пошкоджено близько 9 ГВт потужностей. Частину з об’єктів розраховуємо відновити до зими», – зазначив він.



Також голова Держенергонагляду наголосив, що для стабільності енергосистеми має велике значення ощадливе та раціональне використання електроенергії споживачами.



«Споживачі можуть безпосередньо впливати на цей фактор. Наприклад, за можливості, вимикати бойлер, де є така можливість, користуватися послугами централізованого постачання гарячої води. Також можна зменшити використання кондиціонерів, особливо у години пікового навантаження. Загалом це сприятиме розвантаженню енергосистеми та може вплинути на інтенсивність застосування графіків погодинних відключень», – зауважив Руслан Слободян.



Через спеку дійсно зростає споживання, зокрема, в години пікового навантаження. Тому і побутовим, і промисловим споживачам варто використовувати електроенергію ефективно, економно. «Це допомагає нам збалансувати енергосистему та зменшити погодинні графіки обмеження подачі електричної енергії», - зазначив заступник Міністра енергетики України Микола Колісник.



«Паралельно з проведенням ремонтної кампанії також триває робота з європейськими партнерами для збільшення потужності імпорту. На сьогодні технічно можливо імпортувати 1,7 ГВт. Наразі відбуваються перемовини щодо збільшення цієї цифри до 2,2 ГВт встановленої потужності», - додав Микола Колісник.



Він також зазначив, що Урядом було ухвалено рішення щодо надання можливості не застосовувати графіків обмеження потужностей до тих підприємств, які імпортують більше 80% електроенергії для своїх потреб. «У такий спосіб стимулюємо використовувати всі потужності за імпортом на комерційній основі. Це дає змогу стабілізувати роботу енергосистеми, так само як і ощадливе енергоспоживання», - пояснив він.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір

0

Tweet