Держави-члени ЄС підтримують Chips Act 2.0

Коаліція з питань напівпровідників (Semicon Coalition), до складу якої входять усі 27 держав-членів ЄС, закликала до посилення «Закону про чипи 2.0» (Chips Act 2.0), щоб зміцнити позиції Європи у глобальному ланцюжку постачання напівпровідників. Спільна декларація наголошує на необхідності посиленого Закону про чипи, який зменшить вразливості та відкриє нові технологічні можливості.



Зазначено, цей крок сигналізує про потенційні нові інвестиції, зміни в політиці та напрямки фінансування, які можуть вплинути на гравців у сфері проєктування, виробництва та ланцюжка постачання напівпровідників по всьому континенту.



Держави-члени підкреслили, що напівпровідники залишаються основою цифрової економіки, живлячи застосунки від автомобільної та телекомунікаційної галузей до охорони здоров'я, оборони та AI. Декларація підкреслює необхідність скоординованих європейських дій для забезпечення ланцюжків постачання та зміцнення лідерства у проєктуванні, виробництві та інноваціях чипів.



«Декларація визначає амбіції щодо Закону про чипи 2.0, визнаючи необхідність для Європи діяти сміливо, щоб усунути вразливості, скористатися технологічними можливостями та побудувати стійку екосистему напівпровідників, яка підтримує процвітання, стійкість та технологічну незамінність Європи», — заявили в коаліції.



Цей заклик пролунав на тлі постійних занепокоєнь щодо крихкості глобального ланцюжка постачання та перегонів за забезпечення передових виробничих потужностей — сфери, в якій ЄС все ще відстає від Азії та США.



Європейська комісія вже розпочала перегляд чинного Закону про чипи, відкривши публічні консультації 5 вересня 2025 року. Консультації закликають долучатися представників усієї ланки вартості напівпровідників, щоб висловити свою думку щодо ефективності політики та того, як її можна посилити.



Відгуки будуть відкриті протягом 12 тижнів на порталі Комісії «Have Your Say» («Висловіть свою думку»). Відповіді сформують звіт Комісії з оцінки та спрямують майбутній перегляд Закону про чипи.



Для європейської напівпровідникової промисловості наступні кілька місяців можуть визначити напрямок політичної підтримки та інвестицій на роки вперед.

