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Депутати підтримали вихід нашої країни з угоди про спільний розвиток мобільного зв’язку у СНД

20 июня 2022 г., 11:35

Верховна Рада підтримала припинення для України дії угоди про співробітництво країн учасниць СНД у розвитку мобільного зв’язку. З одного боку, ця угода з моменту підписання так і не наповнилася реальним змістом, з іншого – передбачає наближення законодавства країн СНД у цій сфері до єдиних стандартів.

«Це не відповідає євроінтеграційному курсу нашої держави та суперечить зобов’язаннями щодо наближення національного законодавства до норм Європейського Союзу. За потреби співпраця з учасниками денонсованої угоди може здійснюватися на рівні двосторонніх і багатосторонніх договорів, наприклад, укладених у рамках спеціалізованої установи ООН – "Міжнародного союзу електрозв’язку"», – вважає Юрій Щиголь, голова «Держспецзв’язку».

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