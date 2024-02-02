Демістифікація Data Governance. Перетворення викликів на перемоги

2 февраля 2024 г., 18:05

+11

голос Tweet

У мінливому бізнес-ландшафті, де царюють дані, опановування управління ними – це не просто завдання для ІТ-відділу, це стратегічний імператив, який починається з самого верху.

Пориньте вглиб, щоб дізнатися, чому дані є вашим найціннішим активом, як вони трансформуються з розвитком цифрових технологій і чому за них відповідає генеральний директор. Дізнайтеся про нюанси, які роблять управління даними не просто концепцією, а каталізатором успіху вашої організації.

Почнемо з головного питання – що таке Data Governance?

Питання №1 – Що таке Data Governance?

Визначення: Data Governance – Врядування даних – це системний підхід до управління, організації та контролю активів даних організації для забезпечення високої якості даних, їхньої цілісності та дотримання нормативних вимог.

Спробуємо пояснити кожен термін визначення.

Системний підхід. Подумайте про це як про структурований та організований спосіб роботи з даними вашої компанії. Йдеться про наявність плану, процесів і ролей для ефективного управління даними.

Управління, організація та контроль. Це передбачає нагляд за тим, як використовуються дані, забезпечення їх належної організації для легкого доступу до них, а також наявність механізмів контролю для підтримки точності та безпеки даних.

Активи даних. Ваші дані є цінним активом, як і будь-який інший ресурс у вашій компанії. Управління даними полягає в тому, щоб поводитися з ними так само дбайливо та уважно, як і з фінансовими активами чи інтелектуальною власністю.

Висока якість даних. Це означає, що ваші дані мають бути точними, надійними та актуальними. Уявіть, що у вас є неправильна адреса клієнта. Це може призвести до проблем з доставкою та незадоволення клієнта.

Цілісність даних. Забезпечення узгодженості та надійності даних. Це означає, що ваші дані не будуть пошкоджені або скомпрометовані, подібно до того, як ваші фінансові документи повинні бути точними й непідробленими.

Відповідність нормативним вимогам. Означає дотримання правил і норм, що стосуються даних у вашій галузі. Подібно до того, як ви дотримуєтеся правових стандартів у своїх бізнес-операціях, управління даними забезпечує дотримання законів, пов'язаних з даними.

По суті, управління даними – це ставлення до ваших даних як до цінного активу, ефективне управління ними та забезпечення їхньої відповідності високим стандартам, а також дотримання правил і норм, встановлених вашою галуззю та урядом. Це не лише мінімізує ризики, але й максимізує цінність даних для вашого бізнесу.

Розглянемо це питання з іншої точки зору та додамо аналогій і прикладів.

Управління даними – це своєрідний кодекс правил і арбітр для роботи з інформацією в компанії. Він містить процеси, правила і людей, відповідальних за те, щоб дані були точними, безпечними та використовувалися в найкращий спосіб.

Якщо уявити ваш бізнес як спортивну гру, то процеси – це план гри. Подібно до того, як спортивна команда має план гри та стратегію, Data Governance встановлює покрокові методи управління даними. Наприклад, воно може описувати, як збираються дані, хто має до них доступ і як вони оновлюються.

В будь-якій спортивній грі є правила – це як перелік «що можна» і «чого не можна». Управління даними встановлює правила, щоб забезпечити належну поведінку з даними. Це можуть бути правила про те, хто може редагувати певні дані, як часто вони переглядаються і що станеться, якщо хтось порушить правила.

Гри без людей не існує – уявіть собі ваших співробітників як гравців на полі. Управління даними розподіляє ролі між окремими особами або командами, щоб переконатися, що кожен знає свою. Наприклад, стюард даних може бути капітаном команди, відповідальним за певний набір даних.

Декілька простих прикладів дозволять покращити розуміння Data Governance.

Приклад #1 – Магазин.

Уявіть, що ви керуєте магазином. Управління даними – це як наявність чітких інструкцій про те, як ви організовуєте та відстежуєте свої запаси. Воно гарантує, що всі розуміють процес (коли поповнювати запаси, хто їх оновлює), дотримуються правил (жодних несанкціонованих змін і людей на складах) і мають розподілені обов'язки (хтось відповідає за кожну категорію товарів). Таким чином, ваш магазин працює безперебійно, а ваші клієнти отримують потрібні товари тоді, коли вони їм необхідні.

Приклад #2 – Банк.

Заглибмось в більш детальну аналогію на прикладі банку, щоб проілюструвати концепцію управління даними.

Процеси (план гри). У банку процеси обробки даних – це як кроки або задачі при обробці клієнтських транзакцій. Уявіть собі чітко визначений процес відкриття нових рахунків – він включає перевірку особи клієнта, збір необхідних документів та оновлення інформації в системі. Цей процес гарантує, що інформація про клієнта є точною і надійно зберігається. Вам би не хотілось, щоб ваш рахунок переплутали з іншим клієнтом і списали якусь суму без вашого відома.

Оскільки і в банку є різні процеси для обслуговування клієнтів під час видачі кредитів, приймання депозитів, обслуговування комірки в сховищі, придбання валюти чи цінних паперів, так і у вашій компанії повинні бути описані процеси проєктування та моделювання, щоденних операцій з даними, інтеграції даних з різних джерел, переміщенню даних в сховище та їх аналіз, каталогізації даних, підтримки їх якості й т.п.

Правила (що можна і що не можна). Подумайте про правила обробки даних як про керівні принципи поводження з конфіденційною інформацією. У банківському світі існують суворі правила щодо того, хто може мати доступ до фінансових даних клієнтів. Наприклад, лише уповноважений персонал повинен мати доступ до деталей рахунку, щоб зберегти конфіденційність і запобігти зловживанням. Аналогічно й у вас повинні бути правила поводження за даними. Щоб усі розуміли що можна робити з даними, а за що можна отримати «червону картку».

Люди (гравці на полі). Розглядайте людей у банку як гравців у грі з управління даними. У цій аналогії стюарди даних схожі на капітанів команд, які наглядають за певними аспектами даних. Наприклад, стюард даних для клієнтських рахунків гарантує, що інформація є точною, актуальною та відповідає регуляторним стандартам. А тренер команд – власник даних – відповідає за те які саме дані про клієнта і рахунки треба збирати та аналізувати, щоб розвивати бізнес і покращувати рівень обслуговування клієнтів. Так і в вашому бізнесі повинні бути визначені конкретні люди які будуть відповідати за стан та роботу з різними блоками даних, починаючи з точного визначення термінів і до регулярної перевірки якості даних.

Тобто у діловому світі Data Governance забезпечує ефективне управління інформацією, запобігаючи помилкам і дозволяючи впевнено приймати рішення.

Наступне питання про своєчасність впровадження Data Governance.

Питання №2 – Яким компаніям потрібно впроваджувати Data Governance і коли саме? Як компанія може зрозуміти, що настав час розробити стратегію управління даними та впровадити Data Governance?

Уявіть собі управління даними як кермо автомобіля. Коли ви їдете чистою дорогою з мінімальним трафіком, ви можете особливо не думати про кермування. Але коли дорога стає жвавою, і вам потрібна точність, щоб пройти повороти та уникнути перешкод, саме тоді стає очевидною важливість системи рульового управління, що добре функціонує. Аналогічно якщо ваша організація стикається з такими викликами, як суперечлива інформація, проблеми з безпекою або труднощі у прийнятті рішень на основі даних, це ознака того, що управління даними може стати вирішальним фактором у їх розв’язанні.

По суті, мова йде не про розмір компанії, а про складність вашого ландшафту даних і необхідність точності в управлінні ними. Управління даними гарантує, що ви будете плавно переміщатися по ландшафту даних, особливо коли дорога стає трохи вибоїстою.

Коли починати?

Звичайно, система DataGovernance може мати різні ступені складності, які повинні відповідати потребам і рівню зрілості бізнесу. Але симптоми, які перераховані нижче, сигналізують вам, що час для розробки та впровадження стратегії даних настав.



Хвороби зростання. Коли ваша компанія починає зростати, дані мають тенденцію розростатися, як гілки на дереві, а кількість звітів і аналітики зростають в геометричній прогресії. Якщо ви відчуваєте труднощі в управлінні цим вибуховим ландшафтом даних, це привід задуматися про управління даними.

Розбіжності в даних. Якщо різні відділи мають суперечливі дані, наприклад, цифри продажів не збігаються з фінансовими записами, це тривожний сигнал. Тобто, коли замість прийняття рішень на нарадах, ви все частіше виясняєте чиїм даним довіряти й хто звідки їх взяв, то це сигнал задуматися про впровадження системи управління даними. Бо управління даними може гарантувати, що всі використовують дані із «єдиного джерела правди» і однаково розуміють всі показники.

Регуляторні проблеми. Коли ваша галузь стикається з новими регуляторними нормами, або стандартами відповідності, настає час посилити роботу з даними. Управління даними допоможе вам відповідати вимогам і уникнути головного болю з боку регуляторних органів.

Втрачені можливості. Якщо ви відчуваєте, що не повністю використовуєте свої дані для прийняття стратегічних рішень, це явна ознака. Деякі дослідження говорять, що компанії використовують менш як 10% накопичених даних для аналізу і прийняття рішень. Подумайте скільки даних накопичено вашою компанією і скільки з них беруть участь в розрахунках аналітичних показників. Управління даними гарантує, що ваші дані стануть потужним активом, а не втраченою можливістю.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків