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Dell розширила лінійку серверів для високопродуктивних обчислень

16 ноября 2022 г., 9:35
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Компанія Dell Technologies заявила про розширення лінійки серверів для високопродуктивних обчислень, які поєднують у собі новітні рішення від Nvidia і Intel.

Флагман нового портфеля рішень - PowerEdge XE9680, за словами Dell, є першим високопродуктивним сервером, оснащеним вісьмома GPU. Клієнти можуть вибрати графічні процесори Nvidia H100 Tensor Core або A100 Tensor Core у поєднанні з двома центральними процесорами Intel Xeon Scalable 4-го покоління і новою технологією інтелектуального охолодження Dell.

Модель PowerEdge XE9640 - сервер 2U з оптимізованою продуктивністю, оснащений чотирма новими Intel Data Center GPU Max і двома центральними процесорами Intel Xeon Scalable. За словами Dell, у PowerEdge XE9640 використовується пряме рідинне охолодження, що дає змогу зменшити витрати на електроенергію в 3,1 раза, при цьому ще й досягається більша щільність розміщення в стійці.

Сервер PowerEdge XE8640 формату 4U з повітряним охолодженням, також має на борту два процесори Intel Xeon Scalable, а також чотири графічні чіпи Nvidia H100 (або A100), з технологією Nvidia NVLink.

Усі три сервери, як повідомляється, будуть доступні в усьому світі в першій половині 2023 року.

Крім того, за словами представників Dell, у межах пропозиції Apex High Performance Computing клієнти можуть отримати доступ до всього, що їм необхідно для виконання робочих навантажень HPC, включно з менеджером кластера, контейнерним оркестратором, менеджером робочих навантажень та базовим обладнанням, оптимізованим для конкретних робочих навантажень, таких як біологічні науки або виробництво.

"Оскільки інновації в галузі обчислювальної техніки прискорюються, щоб встигати за попитом, клієнти прагнуть модернізувати свої ІТ-середовища і використовувати передові обчислювальні можливості для прискорення відкриттів і розуміння, - заявив Раджеш Похані (Rajesh Pohani), віцепрезидент із управління портфелем і продуктами PowerEdge, HPC і Core Compute компанії Dell Technologies. - Нові сервери та рішення Dell Technologies надають підприємствам будь-якого масштабу доступ до технологій, які раніше були доступні тільки найбільшим дослідницьким інститутам і урядовим структурам, даючи їм змогу розв'язувати завдання HPC, полегшувати впровадження ШІ й розвивати свій бізнес".

Також компанія зробила доступним сьогодні в США і Канаді рішення Dell Quantum Computing, призначене для складних робочих навантажень, таких як моделювання в галузі хімії та матеріалознавства, обробка природної мови і машинне навчання. Воно засноване на класичному квантовому симуляторі Dell, побудованому на серверах PowerEdge, який інтегрується з хмарними послугами квантових обчислень від компанії IonQ , що дає змогу замовникам виконувати квантові робочі навантаження як локально, так і в хмарі.

Online Security Forum 2022 - з 15 по 17 листопада

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