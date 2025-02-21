Defense Tech Innovations Forum зібрав у Києві понад 3 тис. учасників із 40 країн світу

21 февраля 2025 г., 17:55

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Понад 3000 учасників із близько 40 країн світу – у Києві відбувся міжнародний Defense Tech Innovations Forum 2025 від Brave1 та Міністерства цифрової трансформації України, де виробники, інвестори, науковці, представники провідних компаній та урядів обговорювали майбутнє військових технологій.

Перший день форуму було присвячено розвитку оборонних технологій в Україні, ключових викликів та перспектив. На відкритті форуму виступив Михайло Федоров та визначив стратегічні кроки для підтримки оборонних інновацій. Зокрема український уряд активно сприяє розвитку ринку дронів та ракетних систем. Brave1 вже виділив понад 470 грантів на загальну суму більш ніж 1,3 млрд грн для підтримки оборонних стартапів. Також запущено бонусну систему розподілу дронів. Учасники системи – підрозділи Сил безпеки та оборони – отримують бали за ураження ворожих цілей, за які потім одержуватимуть додаткове устаткування.

На форумі обговорили нові технології в ППО, автономних системах для ЗСУ, використанні морських дронів для знищення ворожих кораблів та потенціалу космічних технологій для військових потреб.

Другого дня провели масштабну виставку оборонних технологій, де представили сотні розробок – від БпЛА та РЕБ до ракет і тренувальних систем для військових. Також 29 команд представили свої проєкти світовим інвесторам. Серед найцікавіших – інструмент на базі AI для аналізу фото з БпЛА та програмне рішення для покращення ефективності ураження цілі вогневими засобами.

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