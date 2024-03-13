De Novo запускає першу національну хмарну платформу для штучного інтелекту та машинного навчання

13 марта 2024 г., 15:15

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Сьогодні важливість технологій штучного інтелекту важко переоцінити. Розумні системи вже дозволяють вирішувати безліч рутинних завдань, допомагають робити точні прогнози, приймати оптимальні рішення. І справа не лише в бізнесі. Штучний інтелект є новим та надважливим елементом національної безпеки та економічного розвитку для будь-якої держави, зазначають у De Novo. Адже всі держави, як дружні, так і ворожі до нас, приділяють велику увагу розвитку та впровадженню технологій AI/ML у різних сферах, а отже, Україна, враховуючи ситуацію, що склалася, не може відставати в цьому питанні.



Вочевидь, країни та компанії, яким вдасться інтегруватися у стрімкий потік змін, спричинених технологіями AI/ML, отримають величезну перевагу та завжди будуть попереду конкурентів. Саме тому сьогодні такий великий попит на все, що дозволяє швидко і якісно впроваджувати розробки в сфері штучного інтелекту і машинного навчання для реалізації практичних завдань.



Відповідаючи на актуальні запити ринку, компанія De Novo розробила нове сімейство сервісів: ML Cloud, Tensor Cloud і Hosted Tensor Infrastructure (HTI), для задач штучного інтелекту та машинного навчання. Ці послуги, що вже доступні в хмарі, орієнтовані на інженерів машинного навчання, які покладаються на сучасні архітектурні підходи для розробки, розгортання та експлуатації застосунків і хочуть мати вдосталь потужностей для ефективного запуску та підтримки робочих навантажень AI/ML. Завдяки прозорому ціноутворенню, нові сервіси забезпечують 100% передбачуваність витрат, а загальна вартість використання в середньому у 2 рази нижча, ніж у випадку з аналогічними послугами гіперскейлерів.



«Сьогодні ми з гордістю представляємо нове сімейство хмарних сервісів De Novo для задач штучного інтелекту та машинного навчання, що, як ми впевнені, надасть українським користувачам нові потужні можливості для втілення найінноваційніших ідей в сфері AI та ML. Підкреслю, що все це українські сервіси, розгорнуті та доступні всередині країни, створені знаннями та зусиллями місцевих інженерів. Сервіси, покликані служити Україні, допомагаючи їй розвивати нові технології та наближати перемогу», заявив Максим Агєєв, генеральний директор De Novo.



Всі зазначені хмарні послуги об'єднані спільною концепцією та забезпечують доступ до найпотужніших у світі Tensor Core GPU NVIDIA H100, що значно прискорюють навчання моделей машинного навчання та підвищують продуктивність команд розробників, проте суттєво відрізняються в деталях:

ML Cloud - це розвинена та багатофункціональна платформа, що надає ML-інженеру повноцінне робоче оточення та звичне програмне середовище.

Tensor Cloud та HTI забезпечують потужну, надійну та керовану обчислювальну інфраструктуру на основі тензорних процесорів та контейнерних технологій у колективній або приватній хмарі.

Підкреслюється, що нові хмарні сервіси De Novo для AI/ML створені зусиллями українських фахівців та розгорнуті в українському дата-центрі. «Поява цих інноваційних послуг не лише відкриває нові можливості для ML-інженерів, але й свідчить про те, що навіть попри війну інтелектуальний бізнес в Україні продовжує розвиватися, інвестувати в розробки та приносити користь країні - у вигляді, як сплачених податків, так й створення нових технологічних можливостей в рамках всієї країни», зазначив Максим Агєєв.

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