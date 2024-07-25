DDR5 проти DDR4 у серверах: пропускна здатність, затримки, ціна

25 июля 2024 г., 18:59

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Коли вибору немає, немає сенсу порівнювати різні стандарти. Наприклад, починаючи з четвертого покоління Intel Xeon та четвертого покоління AMD EPYC, вся серверна пам’ять – DDR5 RDIMM.





Але зараз на ринку присутні платформи та процесори попереднього стандарту, які працюють з пам’яттю DDR4. Як закінчаться – вибору не буде. Поки вибор є, завжди треба зважувати переваги та «ціну» цих переваг.





Детально все розписано у Сrucial тут https://www.crucial.com/articles/about-memory/everything-about-ddr5-ram?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR13iHCakYPU4juGcvNpU6TzvusJRdSTjulJ4GVbL-IEAhcsc8QTxmpuIwc_aem_rsCGCAEG6jmmIsCTW12TwQ#latency





Якщо стисло.





Пропускна здатність (bandwidth)

Основний чинник підвищення продуктивності DDR5 - більша пропускна здатність пам’яті, у 1.5 рази DDR5-4800 vs DDR4-3200. Для ігор, обробки відео, аналітичних додатків з потоковою передачею великих масивів даних CPU/RAM це дає значний приріст. Нажаль, більшість операцій у серверах має іншу природу. Випадковий доступ чутливий не так до пропускної здатності (bandwidth), як до затримок звернення (latency).





Затримки (latency)

Memory Specification System Latency

DDR5-4800 CL40 92.8 ns

DDR4-3200 CL22 90.0 ns

Пам'ять DDR5-4800 CL40 додає системну затримку на ~3% більше, ніж DDR4-3200 CL22. Це небагато. Але звідси випливає, що в типових серверних додатках у DDR5 немає переваг перед DDR4.





Ціна

Наразі ринкова ціна DDR5 вдвічі вища за DDR4.

Вирішувати покупцю. Не варто приймати рішення на користь DDR5 просто на підставі того, що цей стандарт новіший за DDR4.

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