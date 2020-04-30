«Датагруп» запустила проект поддержки малого и среднего бизнеса

30 апреля 2020 г., 17:05

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В рамках проекта Razom специалисты «Датагруп» создали онлайн-площадку, на которой представлен каталог компаний и собраны предложения от локальных предпринимателей, продолжающих работать. Задачей проекта является увеличение количества заказов для бизнесов, работающих в украинских городах.

Сейчас география Razom охватывает 15 городов: Киев, Ровно, Запорожье, Днепр, Львов, Николаев, Кременчуг, Винница, Одесса, Харьков, Кривой Рог, Луцк, Хмельницкий, Никополь, Нежин. Первыми предприятиями, которые зарегистрировались на сайте Razom, стали бизнес-клиенты «Датагруп». Сайт проекта предоставляет возможность заявить о себе всем украинским предпринимателям. Заказы для бизнесов будут поступать от жителей городов, в которых они работают.

В числе преимуществ участия в проекте для украинского бизнеса называют:

легкая и быстрая регистрация;

бесплатное размещение информации на сайте Razom;

информирование о проекте Razom больше 1 млн. жителей всех городов, представленных в проекте.

Как социально-ответственная компания «Датагруп» инвестирует в поддержку этой инициативы около 2 млн. грн. В частности, часть средств будет направлена в таргетированную рекламу, которая поможет привлечь заказчиков для бизнеса именно там, где компании работают.

Если вы являетесь предпринимателем и хотите, чтобы больше людей в вашем городе узнали о вас и ваших продуктах или услугах, «Датагруп» поможет вам в этом. Посетите сайт Razom, заполните онлайн-заявку. Вы получите электронную форму соглашения и ссылку на форму заявки для участия в нем. После обработки заявки информация о вас и вашем продукте появится на онлайн-площадке Razom. «Датагруп» будет распространять информацию о сайте среди физических лиц, проживающих в городах, где работают компании – участники проекта Razom.

По запросу «Датагруп» готова расширить географию проекта: добавлять новые города и дополнять информацию о локальных предприятиях, работающих в них.

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