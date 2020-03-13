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«Датагруп» вдвое нарастил мощности по защите от DDoS-атак

13 марта 2020 г., 11:35
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«Датагруп» вдвое нарастил мощности по защите от DDoS-атак

«Датагруп» сообщает про усовершенствование услуги защиты от DDoS-атак и существенном повышении уровня защиты сетей от атак различного типа и мощности.

Напомним, что в конце осени 2019 г. компания представила корпоративным клиентам комплексное решение в области кибербезопасности – DataProtect. С его помощью клиенты оператора имеют возможность выбирать разноуровневые сервисы, в том числе защиту сети от DDoS-атак. Компания использует инфраструктуру, подключенную к глобальной системе мирового лидера в области предоставления решений по защите от DDoS – Netscout Arbor. Эта система использует информацию об атаках, собранную из различных уголков планеты, включая почти 40% мирового интернет-трафика.

«Осенью, во время презентации DataProtect, представители крупнейших компаний Украины говорили о возросшей мощности DDoS-атак на их бизнес. Хотя предыдущее решение «Датагруп» имело достаточный запас ресурсов для защиты клиентов, специалисты нашей компании зафиксировали этот клиентской запрос. И уже в начале нынешнего года мы вдвое увеличили уровень защиты, – говорит Михаил Шелемба, СЕО «Датагруп». – Когда клиент покупает нашу услугу защиты от DDoS-атак, мы подключаем его интернет-канал к оборудованию, которое мониторит трафик. Также наши клиенты могут выбирать из предлагаемых специалистами «Датагруп» различных модулей: защищенный узел доступа к сети Интернет, SOC (Security Operations Center), защита электронной почты, веб-приложений и телефонии, сканирование на уязвимости, тестирование на проникновение и т.п.».

Кроме инновационного программно-аппаратного обеспечения комплексных решений в сфере кибербезопасности, компания «Датагруп» располагает командой специалистов и экспертов с многолетним опытом в этой области.


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