«Датагруп» инвестирует 20 млн долларов в модернизацию всеукраинской магистральной сети в партнерстве с Cisco

8 апреля 2021 г., 17:55

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Стартует масштабный проект модернизации всеукраинской магистральной сети «Датагруп», в который планируется инвестировать 20 млн долл. По результатам тендера партнером проекта стала Cisco, мировой лидер в области производства сетевого оборудования.

«Датагруп» является телеком-партнером для многих крупных украинских компаний реального сектора экономики. Общая протяженность ее сети высокоскоростной передачи данных превышает 22 тыс. км. Это и междугородние DWDM- и MPLS-сети, и городские опорные MPLS-сети в крупных городах присутствия провайдера. Модернизация коснется всех уровней сети и призвана существенно увеличить ее пропускную способность.

«Только за 2020 г. сетевой трафик компании вырос на 35%. Мы приняли решение о масштабной модернизации сети, которая позволит реализовать нашу бизнес-стратегию. Также она заложит основу для роста бизнеса на ближайшие 10 лет: позволит внедрять различные инновационные услуги и привлекать новых клиентов в корпоративном, государственном и частном секторах», – отмечает Михаил Шелемба, СЕО «Датагруп».

Благодаря этим инвестициям значительно возрастет надежность и доступность услуг: будет перестроена топология сети с географическим разнесением критических узлов и 100%-ным резервированием любого вида трафика – от клиента до ядра сети. Это, в свою очередь, повысит отказоустойчивость сети и существенно поднимет уровень клиентского обслуживания, поскольку в несколько раз увеличится скорость настройки новых сервисов благодаря новым системам управления трафиком и услугами.

«После завершения проекта наша сеть станет одной из самых гибких на телеком-рынке Украины. Мы станем еще более быстрыми во взаимодействии с нашими корпоративными и оптовыми клиентами и партнерами. Для домашних абонентов увеличится скорость доступа к сети Интернет с минимальной задержкой в часы пиковой загрузки на сеть. До конца апреля мы ожидаем поставку оборудования в рамках первого этапа модернизации», – подчеркивает Владимир Лутченко, технический директор «Датагруп».

«Мы гордимся тем, что являемся ключевым партнером «Датагруп» в реализации такого значимого и масштабного проекта. Сетевые архитектуры Cisco являются фундаментом процессов цифровой трансформации государств во всем мире. Эти уникальные компетенции позволяют нам быть уверенными в том, что данный проект вносит существенный вклад в развитие телекоммуникационной инфраструктуры всей Украины», – комментирует Сергей Мартынчук, глава представительства Cisco в Украине.

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