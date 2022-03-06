Датагруп-Volia запустила програму по забезпеченню інтернету у бомбосховищах

6 марта 2022 г., 22:24

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Датагруп-Volia оголошує старт програми по забезпеченню високошвидкісним інтернетом укриттів та бомбосховищ по всій країні.



Як повідомляється, наразі вже під'єднали до інтернету 128 об’єктів цивільного захисту у 18 областях України. Зокрема, 6 з них у місті Києві. Техніки компанії працюють 24\7, аби українці залишались на зв’язку, навіть під ворожими обстрілами.



«Є велика проблема відсутності зв’язку із зовнішнім світом коли українці знаходяться у підвалах чи бомбосховищах. А, як не прикро, ховатися зараз потрібно все частіше. Тому наша компанія просто не може стояти осторонь. Наші працівники, не зважаючи на небезпеку вже майже тиждень продовжують не тільки ремонтувати пошкоджені мережі, ай підключати до Інтернету бомбосховища та укриття по всій країні» - повідомило керівництво компанії Датагруп-Volia.



Також у компанії повідомляють. Якщо ви знаходитесь у Києві чи Київській області і не маєте доступу до інтернету у вашому сховищі. Вам потрібно звернутись за електронною поштою [email protected] Фахівці компанії приїдуть до вас, як тільки це дозволить ситуація у вашому районі.



Тримаймося! Разом переможемо!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

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