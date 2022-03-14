Датагруп-Volia підключила вже понад 200 бомбосховищ до Інтернету та ТБ

14 марта 2022 г., 18:02

0

Tweet

Компанія Датагруп-Volia у рамках впровадженої програми по підключенню цивільних прихистків та бомбосховищ приєднала до безкоштовного високошвидкісного інтернету вже понад 200 об’єктів у 18 областях України. Зокрема до мережі були під’єднані 22 сховища у м. Києві.



«Наша компанія із першого дня війни підключилась до ініціативи по проведенню інтернету до місць де, нажаль, українці перебувають зараз все частіше – до бомбосховищ. Відсутність зв’язку у такі важкі часи може призвести до паніки, а це останнє що потрібно зараз нашій країні. Саме тому разом із інтернетом ми надаємо усім бажаючим безкоштовний доступ до більшості загальнонаціональних інформаційних каналів» - заявили у компанії Датагруп-Volia.



Компанія наголошує, що зараз активно співпрацює із додатком «Київ цифровий» для того, щоб кияни оперативно отримували інформацію, щодо підключення нових сховищ у місті.



Також компанія нагадує, якщо ви знаходитесь у Києві чи київській області і не маєте доступу до інтернету у вашому сховищі, можете звернутись за адресою [email protected], та фахівці Датагруп-Volia приїдуть до вас, як тільки це дозволить ситуація у вашому районі.



Тримаймося! Разом переможемо!

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист