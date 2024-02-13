Data Governance в питаннях і відповідях

13 февраля 2024 г., 18:28

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Минулого разу ми почали розглядати питання щодо Data Governance. Часто люди не відчувають різниці між Data Governance та Data Management, бо ж те й інше можна перекласти як «управління даними». Тож чим Data Governance (врядування даних) відрізняється від управління даними? Розгляньмо ще кілька важливих питань.

Питання №3 – Як Data Governance пов'язане з цифровою трансформацією?

Уявіть собі вашу компанію як стару бібліотеку в якій паперові книги (дані) лежать на різних полицях, які розміщені на різних поверхах чи навіть будівлях. При цьому в ній є тільки приблизні схеми розміщення книг і відсутній хоча б якийсь каталог. В такій ситуації швидкий пошук потрібної інформації стає ще тим викликом. Цифрова трансформація має на меті модернізувати цю бібліотеку, зробити її більш динамічною, інтерактивною та технологічною.

У цій аналогії управління даними виступає в ролі бібліотекаря. Коли ви оцифровуєте свою бібліотеку, управління даними гарантує, що цифровий каталог буде точним, добре організованим і відповідатиме правилам (політиці) доступу до нього. І при пошуку книги про принца Гаррі вам не будуть приносити книги про Гаррі Поттера. Йдеться про те, щоб трансформація не створювала хаосу, а навпаки, підвищувала корисність ваших даних.

І якщо приклад про трансформацію бібліотеки здається абстрактним, то розгляньмо інший сценарій, який досить часто виникає під час цифрової трансформації – перехід на нову CRM-систему, скоріше за все хмарну. Приклад для мене досить актуальний, бо наша компанія саме зараз вводить в експлуатацію нову систему.

В нову CRM-систему співробітники мають вносити інформацію про клієнтів. Якщо не надати їм чітких інструкцій по вводу даних і не контролювати регулярно їх якість, то через деякий час в ній будуть різні формати номерів телефонів, адрес або навіть імен клієнтів. Така неузгодженість може призвести до безладу в базі даних, що ускладнить пошук точної інформації або ефективний аналіз клієнтських тенденцій.

Завдяки впровадженню системи управління даними перехід стає більш організованим. Вона встановлює правила і стандарти для введення даних, гарантуючи, що всі дотримуються єдиного формату. Наприклад, це може передбачати певний формат для телефонних номерів, стандартизований формат адреси та вказівки щодо введення імен клієнтів, щоб уникнути дублювання або помилок у написанні.

Управління даними не обмежується лише правилами введення. Воно також забезпечує постійну якість даних. Наприклад, можуть бути встановлені правила для регулярної перевірки даних, виявлення застарілої інформації та забезпечення оперативного оновлення даних про клієнтів. Це гарантує, що CRM-система містить достовірну та актуальну інформацію, що сприяє точному розумінню клієнтів.

Але управління даними виходить за рамки того, як дані вводяться. Воно також зосереджується на тому, хто може мати доступ до них і змінювати їх. У сценарії CRM можна визначити ролі та дозволи, гарантуючи, що лише уповноважений персонал матиме доступ до конфіденційних даних клієнтів. А самі дані будуть правильно класифіковані щодо рівня їх конфіденційності. Це захищає клієнтів і допомагає компанії дотримуватися вимог законодавства про захист даних.

Завдяки послідовним, точним і захищеним даним в CRM-системі особи, які приймають рішення, такі як менеджери з продажу та маркетингу, можуть довіряти інформації, яку вони використовують для стратегічного планування. Наприклад, маркетингові команди можуть аналізувати вподобання клієнтів на основі точних даних, що призводить до більш ефективних і цілеспрямованих кампаній. Відділи продажів можуть покладатися на точну інформацію про клієнтів, щоб адаптувати свою взаємодію, задовольняти конкретні потреби та надавати більш персоналізований досвід. Це безпосередньо сприяє підвищенню задоволеності та лояльності клієнтів.

У цьому сценарії управління даними перетворює хмарну CRM-систему з потенційного джерела плутанини й помилок на стратегічний актив. Воно забезпечує узгодженість, точність і безпеку даних, роблячи CRM-систему надійним інструментом, який розширює можливості організації на шляху до цифрової трансформації, зокрема, покращуючи відносини з клієнтами та сприяючи успіху в бізнесі.

Отже, управління даними є основою цифрової трансформації. Воно гарантує, що в міру того, як ви оновлюєте і модернізуєте свій бізнес, ваші дані не просто передаються, а перетворюються на цінний актив, сприяючи успіху ваших цифрових ініціатив. Саме бібліотекар підтримує електронну бібліотеку в порядку, гарантуючи, що ви зможете знайти потрібну інформацію, коли вона вам знадобиться, на шляху до більш технічно підкованої та ефективної організації.

Питання №4 – Чим Data Governance відрізняється від управління даними?

Часто люди не відчувають різниці між Data Governance та Data Management. І те і те можна перекласти як «управління даними». Чим Data Governance (врядування даних) відрізняється від управління даними?

Уявіть собі, що дані – це двигун, який приводить у рух ваш бізнес-автомобіль. Управління даними – це як обслуговування і заправка двигуна, щоб він працював безперебійно. З іншого боку, урядування даних – це дорожня карта і правила дорожнього руху, які гарантують, що ваша подорож буде ефективною, безпечною і доставить вас у потрібний пункт призначення.

Управління даними – це щоденна турбота про ваші дані: як вони зберігаються, доступ до них і як вони підтримуються в належному стані. Воно включає такі завдання, як зберігання даних, резервне копіювання та забезпечення доступності даних у разі потреби.

Повертаючись до аналогії з двигуном – управління даними гарантує, що двигун добре змащений, фільтри замінені, і він готовий до роботи. Йдеться про рутинні завдання, які забезпечують безперебійну роботу двигуна даних.

Врядування даних (Data Governance) – цеце встановлення правил і настанов щодо використання даних. Воно визначає, хто має до них доступ, як вони мають використовуватися, і гарантує, що всі йдуть одним і тим самим шляхом. Це стратегічний підхід до даних.

Воно визначає маршрути, обмеження швидкості та правила дорожнього руху. Воно гарантує, що всі йдуть одним шляхом, запобігаючи хаосу даних і гарантуючи, що дані використовуються відповідально та ефективно.

Управлінням даними часто займаються ІТ-команди, забезпечуючи технічну достовірність даних. Врядування даних (Data Governance) передбачає лідерство та прийняття рішень, зазвичай під наглядом керівництва.

Тож підсумовуючи, управління даними дбає про двигун, тоді як врядування даних забезпечує дорожню карту. Обидва ці компоненти мають вирішальне значення для успішної подорожі з даними: управління забезпечує технічний стан, а врядування – стратегічний напрямок і відповідальне використання даних. Це схоже на догляд за двигуном автомобіля, але при цьому необхідно дотримуватися правил дорожнього руху для безперешкодної та успішної подорожі.

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