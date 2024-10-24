Данія запускає суперкомп'ютер із суверенним AI для вирішення наукових завдань із соціальним ефектом

24 октября 2024 г., 15:35

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За повідомленням NVIDIA, засновник і CEO компанії Дженсен Хуанг (Jensen Huang) разом із королем Данії запустили найбільший у країні AI-суперкомп'ютер, націлений на прорив у квантових обчисленнях, чистій енергії, біотехнологіях та інших галузях, які слугують данському суспільству й усьому світу.



Перший AI-суперкомп'ютер Данії, названий Gefion на честь богині з данської міфології, являє собою NVIDIA DGX SuperPOD на базі 1528 графічних процесорів NVIDIA H100 Tensor Core, об'єднаних мережею NVIDIA Quantum-2 InfiniBand.



Gefion управляється Данським центром інновацій у сфері штучного інтелекту (DCAI), компанією, створеною за фінансової підтримки фонду Novo Nordisk й Експортно-інвестиційного фонду Данії. На заході в Копенгагені король Данії Фредерік X, Дженсен Хуанг і Надя Карлстен (Nadia Carlsten), генеральний директор DCAI, символічно увімкнули новий AI-суперкомп'ютер.



Хуанг зустрівся з Карлстен, щоб обговорити державно-приватну ініціативу зі створення одного з найшвидших у світі AI-суперкомп'ютерів у співпраці з NVIDIA.



«Gefion стане фабрикою інтелекту. Це нова галузь, якої раніше не існувало. Вона розташується поверх ІТ-індустрії. Ми винаходимо щось принципово нове», - сказав Дженсен Хуанг.



Зазначається, суверенний AI може бути досягнутий, коли країна має потенціал для виробництва штучного інтелекту за допомогою власних даних, робочої сили, інфраструктури та бізнес-мережі. Наявність суперкомп'ютера на території країни закладає основу для використання країнами власної інфраструктури при створенні моделей і застосунків AI, що відображають їхню унікальну культуру і мову.



«Яка країна може дозволити собі не мати такої інфраструктури, так само як кожна країна розуміє, що у вас є комунікації, транспорт, охорона здоров'я - фундаментальна інфраструктура будь-якої країни, безумовно, повинна бути виробником інтелекту», - підкреслив Дженсен Хуанг. «Те, що Данія стала однією з небагатьох країн у світі, яка узялася до реалізації цієї ідеї, просто неймовірно».



Очікується, що новий суперкомп'ютер дасть змогу розв'язувати глобальні проблеми, вивчаючи інфекційні захворювання, зміну клімату та продовольчу безпеку. Наразі Gefion готується до роботи з користувачами, і в рамках пілотної фази розпочнеться реалізація проєктів, спрямованих на використання AI для прискорення прогресу, зокрема в таких галузях, як квантові обчислення, відкриття ліків та енергоефективність.



«Ера комп'ютерного відкриття ліків має настати вже в цьому десятилітті. Я сподіваюся, що зроблене комп'ютером для технологічної індустрії, буде зроблено і для цифрової біології», - повідомив Дженсен Хуанг.



Данський метеорологічний інститут (DMI) бере участь в експериментальній програмі та ставить собі за мету надавати більш швидкі й точні прогнози погоди. Він обіцяє скоротити час прогнозування з кількох годин до кількох хвилин, при цьому значно зменшивши енерговитрати, необхідні для прогнозування, порівняно з традиційними методами.



Дослідники з Копенгагенського університету використовують Gefion для реалізації та проведення великомасштабного розподіленого моделювання квантових комп'ютерних схем. Gefion дає змогу збільшити кількість заплутаних кубітів у модельованій системі з 36 до 40, що наближає її до так званої «квантової переваги», або, по суті, до переваги над традиційним комп'ютером при використанні меншої кількості ресурсів.



Університет Копенгагена, Технічний університет Данії, компанії Novo Nordisk і Novonesis спільно працюють над мультимодальною моделлю геномної основи для відкриттів у сфері аналізу мутацій захворювань і розробки вакцин. Їхню модель використовуватимуть для поліпшення виявлення сигналів і функціонального розуміння геномів, що стало можливим завдяки можливості навчання магістрантів на Gefion.



Стартап Go Autonomous шукає час для навчання на Gefion, щоб розробити модель AI, яка розуміє і використовує мультимодальне введення, як текст, так і макет, і зображення. Тоді як стартап Teton за допомогою Gefion створює AI-компаньйона з догляду за хворими з попереднім навчанням на відео.



Заявлено, що з Gefion дослідники зможуть працювати з експертами індустрії у NVIDIA для спільного розв'язання складних проблем, включно з дослідженнями в галузі фармацевтики та біотехнологій, а також проєктуванням білків за допомогою платформи NVIDIA BioNeMo. Вчені також будуть співпрацювати з NVIDIA в області відмовостійких квантових обчислень з використанням NVIDIA CUDA-Q, гібридної платформи для квантових обчислень з відкритим вихідним кодом.

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