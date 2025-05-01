Данія продовжує допомагати зміцнювати енергостійкість України

1 мая 2025 г., 10:25

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У Міністерстві енергетики України відбулася зустріч з делегацією Данії у межах програми Українсько-данського енергетичного партнерства (UDEPP).

Учасники обговорили хід реалізації робочої програми UDEPP на 2025 рік, а також напрями співпраці для посилення стійкості української енергосистеми в умовах російської агресії.

«Ми вдячні за тісну співпрацю з данськими партнерами у підвищенні кваліфікації наших експертів, підтримці розвитку децентралізованої генерації, енергоефективності та переходу до відновлюваних джерел енергії. Ми також високо цінуємо допомогу в розробленні та оновленні каталогу енергетичних технологій, підготовці картографії пріоритетних територій для впровадження ВДЕ, яка буде презентована найближчим часом», - зазначив замісник міністра енергетики України Роман Андарак під час засідання Координаційного комітету UDEPP.

Посол Данії, зі свого боку, відзначив стійкість української енергетичної системи, яку вдається зберігати попри постійні російські атаки, та запевнив у подальшій підтримці України і її енергосектору на шляху до відновлення за принципами «зеленого» переходу.

Особливий акцент було зроблено на співпраці в напрямку євроінтеграції, насамперед у контексті головування Данії у Раді ЄС у другій половині 2025 року. Представники Міненерго висловили зацікавленість у вивченні данського досвіду та залученні данських експертів до підготовки України до переговорів з Європейською Комісією, проведення скринінгу у сфері енергетики, а також розроблення законодавства для інтеграції ринків електроенергії та газу.

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