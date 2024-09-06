Дані як остнанній (?) рубіж безпеки

6 сентября 2024 г., 18:56

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Останній звіт The 2024 Cloud Security Report показує, що кількість інцидентів у хмарі збільшилася майже на 154% порівняно з минулим роком, причому 61% організацій повідомили про значні збої в роботі.

Крім того, швидке впровадження хмарних технологій також вивело на перший план питання безпеки даних. Кожен злом говорить про підірвану довіру, юридичні кошмари та зруйновану репутацію.

Чому безпека даних має значення?

В епоху зростаючої цифровізації дані стають найціннішим активом будь-якої організації - вони слугують фундаментом, на якому міцно тримається репутація. Компанії несуть ключову відповідальність за захист конфіденційних даних, таких як персональна інформація, що дозволяє ідентифікувати особу (PII). Вона охоплює такі дані, як імена, адреси, номери соціального страхування та інформацію про платіжні картки, включаючи номери карток і CVV-коди. Крім того, захист інформації про працівників має першорядне значення, включаючи дані від паспортних даних та адрес до реквізитів банківських рахунків і трудових книжок. Захист цих типів даних є основою довіри та дотримання вимог, а також підготовки до несанкціонованого доступу, зловживань або неналежного розголошення.

З розвитком технологій змінюється ландшафт безпеки даних.

Управління станом безпеки даних (DSPM) зараз стає ключовим трендом через ескалацію кіберзагроз та розширення регуляторного середовища. Організації визнають гостру потребу в постійній оцінці, вдосконаленні та перевірці своїх заходів безпеки. Впровадження надійної системи управління безпекою забезпечує надійний захист даних, зміцнює довіру зацікавлених сторін і відповідає міжнародним стандартам кібербезпеки, що постійно розвиваються, захищаючи підприємства від потенційних порушень.

Зростання використання хмарних обчислень, спричинене пандемією, означає, що безпека хмарних обчислень зараз є більш важливою, ніж будь-коли. Згідно з новими прогнозами, індустрія хмарної безпеки зростала приблизно на 27% у період з 2022 по 2023 рік, що підкреслює важливість захисту даних у хмарних середовищах.

Поширення моделі безпеки Zero-Trust, яка перевертає уявлення про довіру, є ще однією динамічною тенденцією. Ця архітектура сприяє постійній автентифікації, непохитному контролю доступу та тонкому мікросегментуванню для захисту від вразливостей даних і додатків.

До 2025 року доступ до мережі з нульовою довірою (ZTNA) випередить VPN як найбільш швидкозростаюча сфера мережевої безпеки. Організації з усіх секторів впроваджують ZTNA для посилення своєї безпеки.

Оскільки компанії активізують свої ініціативи з цифрової трансформації, впровадження багатофакторної автентифікації (MFA) стає критично важливим для підтримки безпеки. Поширення віддалених і гібридних моделей роботи робить необхідними надійні процеси автентифікації, особливо коли співробітники отримують доступ до ресурсів з різних місць і пристроїв. Стрімке поширення хмарних технологій також означає, що традиційні заходи безпеки втрачають свою перевагу. У цих децентралізованих середовищах MFA виділяється як адаптивне рішення для захисту конфіденційних даних і систем.

Штучний інтелект також с кожним днем стає більш впливововим на розвиток безпеки даних. Системи безпеки з інтеграцією АІ демонструють більш швидке і точне виявлення загроз і реагування на них, ніж традиційні методи. Автоматизуючи нудні і трудомісткі операції, вони зменшують навантаження на персонал служби безпеки і звільняють його для досягнення стратегічних цілей.

Оскільки занепокоєння щодо конфіденційності даних зростає, нормативно-правові акти стають більш жорсткими. Такі стандарти, як Загальний регламент захисту даних Європейського Союзу (General Data Protection Regulation, GDPR) або Закон про переносимість і підзвітність у сфері медичного страхування (Health Insurance Portability and Accountability Act , HIPAA), встановлюють чітки орієнтири для захисту даних. Навіть за межами цих юрисдикцій такі регіони, як наприклад, штат Каліфорнія, встановлюють суворі закони про захист даних. Для бізнесу ці правила, хоча і є потенційно складними, але все ж таки слугують своєрідними орінтерами. Слідування таким рекомендаціям не лише забезпечує дотримання законодавства, але й дає надійний захист даних.

Подорож хмарних технологій у корпоративному світі була стрімкою. Оскільки компанії продовжують вплітати хмари в свою операційну структуру, розуміння та адаптація до цих тенденцій у сфері безпеки даних стає вкрай необхідною.

Ручні процеси схильні до помилок, а в умовах постійно зростаючої екосистеми SaaS і PaaS покладатися виключно на ручне втручання більше не є життєздатним. Тому останньою, але не менш важливою тенденцією є автоматизація. Незалежно від того, чи ви встановлюєте права користувачів, оновлюєте програмне забезпечення або відстежуєте аномалії, автоматизовані інструменти можуть забезпечити стабільні, безпомилкові результати, гарантуючи, що заходи безпеки залишаються надійними навіть у міру розвитку хмарного ландшафту. В подальшому ми побачимо, що всі вищезгадані тенденції певним чином виграють від автоматизації.

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