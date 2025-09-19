 
`

СПЕЦІАЛЬНІ
ПАРТНЕРИ
ПРОЕКТУ

Чи використовує ваша компанія ChatGPT в роботі?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

CrowdStrike планує отримати річний регулярний дохід у 10 млрд дол. до 2031 р., а 20 млрд дол. - до 2036 р.

19 сентября 2025 г., 9:35
0 
 
CNBC повідомляє, що акції компанії CrowdStrike підскочили майже на 13% після того, як фірма з кібербезпеки оприлюднила оптимістичні довгострокові прогнози на своєму дні інвестора. 
 
У середу компанія повідомила, що очікує зростання чистого нового річного регулярного доходу (ARR) щонайменше на 20% у 2027 році, що перевищує прогнози аналітиків. CrowdStrike також планує досягти ARR у 10 млрд дол. до 2031 року, а до 2036 року подвоїти цей показник до 20 млрд дол.
 
Крім того, компанія цього тижня оголосила про партнерство з Salesforce та про придбання платформи безпеки АІ Pangea, що є частиною ширшої тенденції на ринку. Цього року сфера кібербезпеки стала центром великих угод, адже Google та Palo Alto Networks інвестували мільярди доларів у придбання компаній Wiz та CyberArk відповідно.
 
"CrowdStrike на сьогодні є найдосконалішою платформою безпеки в галузі, і безліч рішень на базі АІ, анонсованих сьогодні, ще більше віддалять CrowdStrike від конкурентів", зазначив аналітик Wells Fargo Ендрю Новінскі (Andrew Nowinski) у своїй аналітичній записці. Активність у сфері кібербезпеки зростає, оскільки бізнеси посилюють захист в епоху штучного інтелекту, а компанії використовують АІ-інструменти для зміцнення своїх пропозицій.
 

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Ukraine

Останні обговорення

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Ринок  •  IТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Мережі  •  Безпека  •  Наука  •  IoT

  