CrowdStrike планує отримати річний регулярний дохід у 10 млрд дол. до 2031 р., а 20 млрд дол. - до 2036 р.

CNBC повідомляє, що акції компанії CrowdStrike підскочили майже на 13% після того, як фірма з кібербезпеки оприлюднила оптимістичні довгострокові прогнози на своєму дні інвестора.

У середу компанія повідомила, що очікує зростання чистого нового річного регулярного доходу (ARR) щонайменше на 20% у 2027 році, що перевищує прогнози аналітиків. CrowdStrike також планує досягти ARR у 10 млрд дол. до 2031 року, а до 2036 року подвоїти цей показник до 20 млрд дол.

Крім того, компанія цього тижня оголосила про партнерство з Salesforce та про придбання платформи безпеки АІ Pangea, що є частиною ширшої тенденції на ринку. Цього року сфера кібербезпеки стала центром великих угод, адже Google та Palo Alto Networks інвестували мільярди доларів у придбання компаній Wiz та CyberArk відповідно.

"CrowdStrike на сьогодні є найдосконалішою платформою безпеки в галузі, і безліч рішень на базі АІ, анонсованих сьогодні, ще більше віддалять CrowdStrike від конкурентів", зазначив аналітик Wells Fargo Ендрю Новінскі (Andrew Nowinski) у своїй аналітичній записці. Активність у сфері кібербезпеки зростає, оскільки бізнеси посилюють захист в епоху штучного інтелекту, а компанії використовують АІ-інструменти для зміцнення своїх пропозицій.

