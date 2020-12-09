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Cпрос на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max оказался заметно выше ожидаемого

9 декабря 2020 г., 10:25
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Cпрос на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max оказался заметно выше ожидаемого

Как сообщает AppleInsider, аналитики JP Morgan отмечают превышение спроса на iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max над прогнозами производителя устройств. Отслеживается время, необходимое покупателю для получения заказа на iPhone.

Срок поставки iPhone 12 Pro вырос в среднем до 27 дней в нескольких регионах, что является самым долгим сроком выполнения заказа, который JP Morgan фиксировал с тех пор, как они начали отслеживать доступность для линейки 2020 года. В отчете инвестбанка отмечается, что «учитывая, что прошло уже несколько недель с тех пор, как конкретные товарные позиции стали доступны, это позитивный индикатор потребительского спроса».

В зависимости от модели время выполнения заказа для более дешевых iPhone 12 mini и iPhone 12 фактически было ниже, чем на предыдущей неделе, что предполагает умеренность спроса и предложения по эти моделям.

По состоянию на 7 декабря среднее время доставки заказанных iPhone 12 и iPhone 12 mini в регионах, отслеживаемых JP Morgan, составляло три дня. Однако сроки доставки iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max увеличились до 27 и 23 дней соответственно.

В США, на которые приходится около 35% продаж iPhone во всем мире, сроки поставки моделей iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max выросли до 33 и 25 дней.

Покупатели в Германии могли рассчитывать на получение моделей iPhone 12 mini или iPhone 12 в течение пяти дней, а устройств iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max на проотяжении 23 дней при заказе. Сроки выполнения заказов увеличены по сравнению с предыдущей неделей, и все модели по-прежнему недоступны для самовывоза.

В Великобритании сроки поставки для iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max увеличены до 22 дней, а для iPhone 12 mini и iPhone 12 — показатель составляет один день.

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