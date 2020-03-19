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COVID-19 заметно подкосит полупроводниковую индустрию в 2020 г.

19 марта 2020 г., 14:25

Распространение вируса COVID-19 существенно повлияет на мировой полупроводниковый рынок. Тем не менее, как полагают в IDC, несмотря на неопределенность и панику, поставщики технологий продолжат фокусироваться на долговременных инвестициях, сохраняя и развивая партнерство, и находясь в поисках специфических рынков для сохранения стабильности. Среди актуальных технологий, способных вывести рынок в плюс называются решения 5G, Интернет Вещей, высокопроизводительные вычисления.

Если раньше прогнозировали замедление роста полупроводниковой индустрии в 2020 г. до 2%, то теперь с вероятностью 80% рынок ожидает заметное снижение выручки. Вероятность того, что в 2020 г. сможет мир быстро и эффективно справиться с разрушительным воздействием COVID-19 аналитики расценивают как один к пяти.

COVID-19 заметно подкосит полупроводниковую индустрию в 2020 г.


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