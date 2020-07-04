Пандемия показала необходимость лучшего повсеместного доступа к Интернету

4 июля 2020 г., 17:05

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Винтон Дж. Серф - вице-президент и главный интернет-евангелист Google. Широко известный как один из «отцов Интернета», г-н Серф является одним из разработчиков протоколов TCP/IP и архитектуры Интернета. В материале, опубликованном в ZDNet от 1 июля, г-н Серф делится своими взглядами на будущее Интернета, важность доверия и сопереживания, а также о влиянии новых технологий, таких как IoT, на будущее коммуникаций.

1. Пандемия COVID-19 выявила необходимость расширения доступа к Интернету. Сегодня только 50% населения мира имеет доступ к Интернету - веху, отмечаемую ООН в конце 2019 года. По словам Серфа, пандемия подчеркнула, что нам нужен лучший доступ к Интернету повсюду. В некоторых местах по всему миру школьные автобусы используются для обеспечения беспроводного доступа к Интернету для студентов. Библиотеки также предоставляют «горячие точки» для широкополосного доступа. Признание того, что нам необходимо обеспечить доступ к Интернету, было подчеркнуто пандемией.

2. Дублирование личного опыта в классе в чисто цифровой формат не может быть оптимальным подходом. Цифровой формат может снизить потребность в поездках, что приведет к увеличению посещаемости. Модель распределенного цифрового образования приведет к созданию структуры и операционной системы высшего образования, которые будут открыты (как Android), а не закрыты (как iOS). Это означает, что студенты будут иметь возможность посещать курсы в нескольких учебных заведениях и получить аккредитацию на основе взаимосогласованной мультиуниверситетской экосистемы.

3. Будущее образования – это гибридная модель, личная и виртуальная. Занятия в классе могут быть ограничены парой дней в неделю, во время и после пандемии, а в остальное время процесс обучения является цифровым. Сочетание как занятий в классе, так и виртуального сотрудничества и преподавания является сегодня областью исследований.

4. Мы одни, но вместе. Дети, использующие мобильный телефон и текстовые сообщения, освоили другую модель социального поведения. Они узнали, что можно не отвечать на текст. Если ты не знаешь, что сказать, не говори вообще ничего. Это означает, что дети не могут справиться с немедленной необходимостью реагировать, что они не пользуются телефоном или не встречаются лично. Сегодня существует контроль над тем, кого можно увидеть или услышать. Социологи и психологи должны исследовать и лучше понимать, как технологии влияют на социальную среду, в которой мы живем.

5. Возможность немедленного подключения снижает нашу способность планировать и подготавливать. Искусство планирования и подготовки часто упускается из виду при современном мышлении и способности мгновенно соединяться и сотрудничать.

6. В ближайшее время вырваться из Интернета может быть невозможно. Серф рассказал о том, как Илон Маск и SpaceX распределяют 200 спутников в космосе (проект Starlink) для масштабного высокоскоростного подключения к Интернету по всему миру. Starlink, нацеленный на обслуживание в северной части США и Канаде в 2020 году, быстро расширится до почти глобального охвата населенного мира к 2021 году. Серф сказал, что воздействие будет поразительным, когда у каждого квадратного дюйма планеты будет доступ к Интернету.

7. Плохо разработанное программное обеспечение может негативно повлиять на наше общество. Серф напомнил нам, что Интернет вещей (IoT) уже автоматизирован и автономен. В автономном режиме принятия решений уже работают миллиарды подключенных устройств, которые принимают решения на основе программных алгоритмов. Плохо созданное программное обеспечение может нанести вред, даже при простой логики, которая сегодня используется вне машинного обучения и продвинутой логики ИИ.

8. Сочувствие в нецифровом мире означает создание опыта, когда люди могут войти в положение других людей. Преодоление разрыва в понимании, разнообразии мыслей и сочувствии требует доверия, взаимного уважения и смирения. Серф говорил о виртуальных обедах и ужинах в Интернете и о преимуществах простого любопытства и интереса к изучению других.

9. Лучшие решения достигаются путем уважения, активного слушания и гендерного разнообразия. Серф говорил о том, что уважение к намерениям людей ведет к здоровому сотрудничеству. Успешное сотрудничество может быть очень активным, но никогда не личным, сказал Серф. Общая миссия и доверие являются ключевыми факторами успеха для здорового сотрудничества.

10. Изменение системы вознаграждений может минимизировать поляризацию и крайние точки зрения в социальных сетях. Серф считает, что система вознаграждений в социальных сетях приводит к поляризации и экстремальному поведению, которое привлекает внимание. На данный момент самый быстрый способ привлечь внимание - поделиться экстремальными точками зрения и контентом. Серф не предоставил решения, но предположил, что это область, которая требует исследований и лучшего понимания.

11. Мы должны научиться терпеть различия и улучшать наше критическое мышление. Серф говорил о «страхе перед другим» и о том вреде, который он нанес обществу. Терпимость к разногласиям и различиям является ключом к здоровым отношениям. Критическое мышление, а не цинизм, является ключом к лучшему пониманию и защите от дезинформации. Серф напомнил нам, что дезинформация в лучшем пакете, как правило, содержит некоторый уровень правды, который вы узнаете, что заставляет вас поверить в дезинформационную часть пакета.

12. Чтобы эффективно учить и совместно создавать ценности, мы должны сначала узнать о других. Нам нужно применять подход «снизу вверх» и проявлять больше смирения, поскольку мы добровольно проводим время для улучшения общества. Менталитет должен сместиться с «Я здесь, чтобы помочь и научить», на мышление, которое больше о «Я здесь, чтобы учиться у вас, и вместе мы можем изменить ситуацию».

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