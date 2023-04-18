Counterpoint: в І кв. світові поставки ПК досягли найнижчого рівня за останні 10 років

18 апреля 2023 г., 11:25

0

Tweet

Згідно з даними Counterpoint Research, світові поставки ПК впали на 28% в І кв. 2023 року до 56,7 млн одиниць, що є найнижчим квартальним показником за останні 10 років, за винятком І кв. 2020 року, коли спалах пандемії COVID-19 призупинив виробництво та випуск продукції. Зниження в І кв. 2023 року пов'язане з тривалою затримкою відновлення попиту на тлі корекції запасів протягом кварталу. Однак ми зберігаємо обережний оптимізм і вважаємо, що загальний ринок ПК почне поступово відновлюватися в другій половині ІІ кв., що прокладе шлях до порівняно сильнішого імпульсу в другому півріччі 2023 року.

Проблема складських запасів ПК та компонент до них зберігається вже понад півроку через заморожений попит та агресивне подвійне бронювання. Оскільки ми вже вступили в постпандемічну еру і звикаємо до нового робочого середовища та способу життя, галузь ПК також значно адаптувалася до зростаючого попиту з боку кожного споживача. Однак збільшення кількості пристроїв на людину не означає постійного високого попиту на ПК, особливо під час економічних спадів. На щастя, судячи з відгуків OEM/ODM-виробників, ми близькі до завершення розпродажу запасів ПК, яке очікується в першому півріччі 2023 року, вважають у Counterpoint. OEM-виробники ПК можуть почати реалізовувати свій наступний крок у стратегії, оскільки споживчий попит поступово зростає.

Lenovo залишилася найбільшим світовим постачальником ПК в І кв., попри значне зниження поставок протягом кварталу. Компанія зафіксувала поставки у 12,8 млн одиниць за І кв. з часткою ринку 23%. HP повідомила про відносно невелике коригування в цьому кварталі порівняно з нижчою базою за аналогічний період минулого року, зберегла друге місце і свою частку ринку у 21%. Кращі, ніж очікувалося, показники Dell у США допомогли компанії посісти третє місце за обсягом світових поставок ПК протягом кварталу з часткою ринку 17%. Найбільше постраждала компанія Apple, яка знизила поставки на 38% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року через вищу базу торік та довший цикл заміни.

Counterpoint прогнозує, що попит на ПК відновиться у другому півріччі 2023 року. OEM-виробники також очікують на зростання попиту після розпродажу запасів. Хоча аналітики й говорили, що попит відновиться після нормалізації запасів, ми боїмося, що відновлення попиту займе трохи більше часу, перш ніж він почне прискорюватися. З іншого боку, Counterpoint вважає, що швидкість відновлення попиту буде різною для різних категорій. Згідно з перевірками аналітиків, попит на комерційні моделі та преміальні/флагманські лінійки споживчих товарів, швидше за все, відновиться швидше за інші, і очікується, що в другому півріччі 2023 року продажі будуть кращими. Ноутбуки-книжки залишаються відносно вразливими через нижчу базу відвантажень рік тому, і вони більше привертають увагу покупців.

Хоча OEM-виробники повідомили про чергове квартальне падіння поставок у першому кварталі 2023 року, вони зберігають обережно-оптимістичний тон щодо попиту на ПК у другому півріччі 2023 року. Counterpoint надалі коригуватиме прогнози світових поставок ПК на 2023 рік і очікує двозначне падіння поставок у відсотках протягом цього року порівняно з початковим високим однозначним падінням наприкінці 2022 року. Крім того, прогнозується яскравий 2024 рік завдяки попиту на оновлення Chromebook і Windows 11 у поєднанні з циклом заміни після спалаху пандемії COVID-19.

Провідні рішення Transcend для професійних вбудованих рішень

0

Tweet