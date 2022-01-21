 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 2 (1296)

09.01 - 16.01

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

Counterpoint: рост мирового рынка ПК превысил 3% на фоне улучшения ситуации с дефицитом компонентов

21 января 2022 г., 17:15

Counterpoint: рост мирового рынка ПК превысил 3% на фоне улучшения ситуации с дефицитом компонентов

 

В финальной четверти 2021 г. глобальные поставки компьютеров превысили 90,3 млн устройств, – сообщает Counterpoint Research. По сравнению с относительно высокой базой аналогичного периода 2020 г. рост достиг 3,1%.

Ситуация с дефицитом компонентов и логистическими проблемами продолжила улучшаться, однако темпы восстановления оставались низкими. Прогнозы на текущую календарную четверть выглядят оптимистично благодаря высокому спросу на конечные устройства и частичной нормализации ситуации с дефицитом комплектующих.

Lenovo сохранила лидерство, оставив за собой 24% рынка. Однако поставки вендора в годовом сопоставлении снизились с 22,4 до 21,7 млн ПК. Незначительно улучшив результат по измерителю "YoY", HP взяла под контроль 20,5% рынка. Dell отчиталась уверенным ростом на 15% "YoY" благодаря высокому спросу в коммерческом и премиум сегментах. Интерес потребителей к семейству Macbook с процессорами М1 позволил Apple остаться в пределах результата предыдущего года.

Counterpoint: рост мирового рынка ПК превысил 3% на фоне улучшения ситуации с дефицитом компонентов

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  