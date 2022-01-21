Counterpoint: рост мирового рынка ПК превысил 3% на фоне улучшения ситуации с дефицитом компонентов

21 января 2022 г., 17:15

В финальной четверти 2021 г. глобальные поставки компьютеров превысили 90,3 млн устройств, – сообщает Counterpoint Research. По сравнению с относительно высокой базой аналогичного периода 2020 г. рост достиг 3,1%.



Ситуация с дефицитом компонентов и логистическими проблемами продолжила улучшаться, однако темпы восстановления оставались низкими. Прогнозы на текущую календарную четверть выглядят оптимистично благодаря высокому спросу на конечные устройства и частичной нормализации ситуации с дефицитом комплектующих.



Lenovo сохранила лидерство, оставив за собой 24% рынка. Однако поставки вендора в годовом сопоставлении снизились с 22,4 до 21,7 млн ПК. Незначительно улучшив результат по измерителю "YoY", HP взяла под контроль 20,5% рынка. Dell отчиталась уверенным ростом на 15% "YoY" благодаря высокому спросу в коммерческом и премиум сегментах. Интерес потребителей к семейству Macbook с процессорами М1 позволил Apple остаться в пределах результата предыдущего года.

Успішний кейс побудови ефективної кібербезпеки для групи компаній

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