Counterpoint: глобальний ринок смартфонів зріс на 8% у ІІ кв., середня ціна досягла найвищого рівня

6 августа 2024 г., 10:25

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Світові поставки смартфонів зросли на 8% у другому кварталі 2024 року, згідно з останнім дослідженням Counterpoint. Зростання зафіксовано майже в усіх регіонах завдяки покращенню споживчих настроїв та макроекономічних умов. Це вже третій квартал поспіль, коли світовий ринок смартфонів демонструє зростання.



Коментуючи загальну динаміку ринку, старший аналітик Прачір Сінгх (Prachir Singh) сказав: "Поставки смартфонів продемонстрували значне зростання, оскільки ключові регіони продовжують відновлюватися. Карибський регіон і Латинська Америка (CALA) стали регіоном, що розвивається найшвидше, оскільки китайські OEM-виробники продовжували свою агресивну політику, чому сприяв підвищений попит на менших ринках регіону. Європа та Азіатсько-Тихоокеанський регіон також зареєстрували двозначне зростання. Ринок Китаю виріс завдяки високим показникам 618 продажів, які включали значні цінові знижки, в тому числі на Apple iPhone. Споживчі настрої покращилися на багатьох європейських ринках, що знайшло відображення у зростанні поставок смартфонів у регіоні, особливо в Західній Європі (WE), яка зростала швидше, ніж Центральна та Східна Європа (CEE). На Близькому Сході та в Африці (MEA) також було зафіксовано однозначне зростання завдяки більш сприятливому економічному середовищу, а також зростаючому попиту з боку китайських OEM-виробників. Однак в Індії спостерігалося незначне зниження через сезонний спад, який посилився через сильну спеку".





Глобальні доходи від продажу смартфонів також зросли на 8% у другому кварталі порівняно з аналогічним періодом минулого року. Apple очолила ринок смартфонів з часткою 42%. Доходи Samsung зросли на 5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року завдяки зростанню ASP, а також збільшенню поставок. Серед п'яти найбільших OEM-виробників зростання доходів Xiaomi було найшвидшим другий квартал поспіль, оскільки компанія підтримувала високі показники на своїх ключових ринках. Доходи на ринках за межами п'ятірки найбільших OEM-виробників також значно зросли завдяки збільшенню доходів від брендів Huawei, HONOR, Motorola та Transsion. Сегмент >$800 продовжував збільшувати свою частку, збільшившись на 2 пункти порівняно з аналогічним періодом минулого року, одночасно відбираючи частку у сегментів до $400.



Коментуючи результати Apple, директор з досліджень Джефф Філдхак (Jeff Fieldhack) сказав: "Були побоювання, що обсяги продажів iPhone розчарують після того, як північноамериканські оператори повідомили про рекордно низькі темпи оновлення та зниження продажів iPhone. За нашими оцінками, обсяги продажів iPhone не змінилися, а дохід знизився на 1% порівняно з аналогічним періодом минулого року, незважаючи на зростання продажів серії Pro. Продажі Apple в Китаї знизились на 6,5%, але все могло бути набагато гірше. Продажі Apple в Китаї покращилися завдяки привабливим знижкам, запропонованим під час шопінг-фестивалю 618. Перспективи для Apple виглядають впевненими, оскільки зростає ажіотаж у ланцюжку поставок, пов'язаний з майбутнім сімейством iPhone 16, а також великі очікування від Apple Intelligence".



Samsung очолила світові поставки смартфонів у цьому кварталі завдяки високим показникам серії Galaxy A, а також подальшому зростанню продажів серії Galaxy S24. Згідно з останнім звітом Counterpoint, корейська компанія зайняла п'ять місць у топ-10 найбільш продаваних смартфонів. Серед п'яти найпопулярніших брендів найбільш швидкозростаючим брендом виявився Xiaomi, за яким слідує vivo. Для Xiaomi регіони MEA та CALA були основними драйверами зростання, в той час як компанія також набирала обертів на своїх традиційних ринках, таких як Китай, Індія та ключові країни APAC. У той час як для vivo Китай залишався основним драйвером зростання разом з Індією та країнами Південної Азії. Huawei, HONOR, Motorola та Transsion були іншими ключовими брендами, які зросли протягом кварталу. Huawei продовжив свій потужний імпульс у Китаї, що стало основною причиною його зростання. HONOR виріс у регіонах CALA та MEA, а також збільшив свою частку в Китаї. Бренди Transsion, TECNO, itel та Infinix, продемонстрували високі показники у Східній Європі, Індії та MEA. Для Motorola драйверами зростання були ринки Індії, ЦАЛА та Північної Америки. OPPO* зазнала незначного скорочення поставок, переважно через зниження поставок OnePlus. OnePlus відчуває жорстку конкуренцію на своїх ключових ринках.



Коментуючи короткострокові перспективи, директор з досліджень Тарун Патак (Tarun Pathak) зазначив: "Що стосується поставок, ми бачимо поступове відновлення світового ринку смартфонів. Триваюча тенденція преміалізації в поєднанні з тенденцією штучного інтелекту, ймовірно, сприятиме зростанню ASP і доходів у найближчі квартали. Смартфони є ідеальною платформою для того, щоб зробити АІ доступним для всіх. Генеративний АІ, зокрема, революціонізує смартфони. Він пропонує персоналізований досвід, розширює існуючі функції та дозволяє більш інтуїтивно зрозумілу взаємодію. За нашими оцінками, до 2024 року частка GenAI в загальному обсязі поставок смартфонів досягне 18%".

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