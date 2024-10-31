Counterpoint: 9 з 10 смартфонів ціною вище $250 будуть з підтримкою GenAI до 2028 р.

31 октября 2024 г., 11:45

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Індустрія смартфонів рухається до гіперперсоналізації завдяки генеративному штучному інтелекту. Вплив був значним всього за рік після появи першого телефону з підтримкою GenAI.

За прогнозами Counterpoint Research, до 2028 року поставки смартфонів з GenAI перевищать 730 мільйонів одиниць, що більш ніж утричі перевищує прогнозований обсяг на 2024 рік. К тому моменту 9 з 10 смартфонів вартістю понад 250 доларів будуть підтримувати GenAI, що свідчить про широке впровадження цієї технології.

Індустрія зміщує акцент з традиційних апаратних удосконалень, таких як більші екрани, швидші процесори та більша кількість камер, на пропозицію більш інтелектуального, адаптивного та персоналізованого користувацького досвіду.

Гіперперперсоналізація, яка почалася зі смартфонів преміум-класу, з часом пошириться на пристрої високого, середнього і низького класу в міру розвитку технології GenAI. Очікується, що цього та наступного року сегмент преміум-смартфонів (ціною вище $600) стане основним драйвером поставок GenAI-смартфонів, на який припадатиме близько 80% від загального обсягу.

Хоча сама по собі технологія GenAI навряд чи стимулюватиме негайне оновлення через брак переконливих прикладів використання порівняно з удосконаленням апаратного забезпечення, очікується, що це зміниться в міру розвитку технології. Оскільки виробники продовжуватимуть вдосконалювати і просувати можливості GenAI, її привабливість зростатиме.

Спочатку більшість впровадження GenAI буде зосереджена на смартфонах преміум-класу, але до 2026-2027 років вона пошириться на високі ($400-$599) і середні ($250-$399) цінові сегменти. Очікується, що у 2026-2027 рр на високий і середній сегменти припадатиме близько 30% поставок GenAI-смартфонів, в основному за рахунок китайських брендів.

Індустрія смартфонів прискорює демократизацію GenAI, впроваджуючи інновації в апаратному та програмному забезпеченні, роблячи технологію більш доступною навіть у смартфонах нижчого цінового сегменту. Наприклад, виробники чипсетів, такі як Qualcomm, впроваджують процесори, оптимізовані для GenAI, у свої портфоліо середнього та високого класу, тоді як провідні компанії у сфері LLM розробляють легші моделі з різними методами оптимізації для забезпечення високої продуктивності.

Виробники смартфонів активно просувають GenAI для покращення загального користувацького досвіду. Вони навіть почали випускати оновлення програмного забезпечення для старих смартфонів, щоб дати користувачам уявлення про можливості GenAI. Очікується, що цей імпульс сприятиме впровадженню GenAI в сегменті смартфонів вартістю до 250 дол. до 2027-2028 рр, що ще більше стимулюватиме зростання поставок.

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