Corsair Gaming прогнозує доход за 2025 рік на рівні 1,4-1,6 млрд дол.

Виробник ігрового обладнання Corsair Gaming знову здивував ринок, опублікувавши сильний фінансовий звіт за другий квартал 2025 року.





Компанія продемонструвала значне зростання доходу та прибутку, що стало можливим завдяки попиту на всю лінійку продукції. Це вказує на зміцнення позицій компанії в екосистемі геймінгу та створення контенту, попри макроекономічні виклики.





За звітний квартал дохід Corsair зріс на 23%, сягнувши 320 млн дол., що перевищило очікування аналітиків.





Валовий прибуток збільшився на вражаючі 36% до 85,9 млн дол., а скоригований EBITDA покращився з збитку в 1,2 млн дол. минулого року до прибутку в 8,1 млн дол. На такому фоні, за перше півріччя 2025 року дохід компанії виріс на 15% до 690 млн дол.





Успіх компанії був зумовлений кількома ключовими факторами, як зазначається. Сегмент ігрових компонентів та систем показав зростання на 30%, що стало прямим наслідком виходу нових відеокарт від NVIDIA та AMD, а також появою ігор, що вимагають високої графічної потужності. Цей тренд стимулював попит на високопродуктивну пам'ять DDR5 DRAM, де Corsair традиційно займає лідерські позиції. У сегменті геймерської периферії та продуктів для творців контенту зростання склало 9%. Тут компанія збільшила свою частку ринку завдяки успішному запуску нових клавіатур та гарнітур, а дочірній бренд Elgato отримав додатковий поштовх до зростання від запуску консолі Nintendo Switch 2, яка значно стимулювала попит на обладнання для стримінгу.





Генеральний директор Corsair Ті Ла (Thi La) зазначила, що компанія й надалі зосереджуватиметься на трьох стратегічних напрямках: інноваціях, підвищенні операційної ефективності та розширенні своєї присутності на ринках, що активно розвиваються, особливо в Азії. Це дозволить компанії залишатися стійкою. Фінансовий директор виробника Майкл Г. Поттер (Michael G. Potter) підтвердив, що компанія ефективно справляється з зовнішніми викликами і не очікує значного негативного впливу на результати до кінця року, попри нову тарифну політику. Corsair підтвердила свій прогноз доходу на весь 2025 рік у діапазоні від 1,4 млрд дол. до 1,6 млрд дол., демонструючи впевненість у своїх силах.

