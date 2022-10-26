Corning: у вересні, продаж смартфонів знизився на 14%, а попит на планшети і ноутбуки впав на 17%

26 октября 2022 г., 11:45

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Акції Corning впали більш ніж на 4% у вівторок вранці після того, як компанія повідомила про більш слабкі, ніж очікувалося, прогнози на поточний квартал, звинувативши в цьому повільні продажі скла для смартфонів.



Corning виробляє серед іншого скло і постачає його багатьом провідних компаній, таких як Samsung і Apple, які мають повідомити про фінрезультати на тлі занепокоєння з приводу уповільнення продажів споживчої електроніки. Але є оптимізм, що уповільнення продажів електроніки не зашкодить високому класу ринку так сильно, як менш дорогим пристроям.



Corning заявила, що очікує 3,55 мільярда доларів основних, або скоригованих, продажів за четвертий квартал, що менше консенсусу аналітиків FactSet в 3,75 мільярда доларів.



У кварталі, що закінчився у вересні, продажі смартфонів знизилися на 14% в річному обчисленні, а попит на планшети і ноутбуки впав на 17%, заявив генеральний директор Corning Венделл Уікс (Wendell Weeks) під час телефонної конференції.



«Так що тепер питання в тому, коли відновиться ринок скла?», - запитав Уікс. - «Моя відповідь: ми хотіли б побачити додаткові позитивні докази, перш ніж ми будемо керувати стійким відновленням попиту на скло».



Найбільшим бізнесом Corning є виробництво кабелів і компонентів для волоконно-оптичних систем, який виріс на 16% до 1,31 млрд доларів протягом кварталу.



Але компанія побачила 28% річного зниження протягом кварталу до 686 млн дол. продажів у своєму підрозділі технологій дисплеїв, який виробляє скло для смартфонів та інших комп'ютерних дисплеїв.



І уповільнення темпів зростання споживчої електроніки, схоже, не покращиться в цьому році, прогнозує Уікс.



«Зараз ми очікуємо, що продажі смартфонів знизяться приблизно на 12% за рік, а попит на ноутбуки і планшети впаде на 15%, - сказав Уікс. - Ми очікуємо, що падіння продажів смартфонів, ноутбуків і планшетів у другому півріччі буде більшим у порівнянні з першим півріччям».



Corning повідомила про загальний виторг у третьому кварталі в розмірі 3,49 млрд дол., при консенсус-прогнозі FactSet в 3,66 млрд дол., і скоригований прибуток на акцію в розмірі 51 цента, що відповідає очікуванням.

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