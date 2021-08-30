Core Power – искусство сидеть на двух стульях. Или новые приключения Arm в Китае

30 августа 2021 г., 18:27

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Скандал вокруг ARM China, начавшийся больше года назад, вышел на качественно новый уровень. 26 августа эта компания, переименованная в Anmou Technology (安 谋 科技), выпустила новую независимую архитектуру XPU для интегрированной вычислительной платформы следующего поколения. XPU охватывает широкий портфель решений, включая NPU Zhouyi, SPU Shanhai, ISP Linglong, VPU Linglong и другие линейки продуктов.

Одновременно это СП, призванное действовать в интересах Arm, анонсировало ребрендинг и новый, независимый от родительской компании путь развития.

Когда SoftBank приобрел Arm в 2016 году, одной из магистральных задач японского консорциума было активное продвижение технологий Arm в Китай и завоевание доминирующих позиций во всех сегментах местного процессорного рынка. Сделав уступку протекционистской политике КНР, дочерняя фирма SoftBank, Arm Holdings, уступила 51% акций Arm China консорциуму китайских инвесторов за ничтожные 775 млн долл. Созданное СП получило эксклюзивные права лицензирования интеллектуальной собственности (IP) Arm в Китае.

Тучи сгустились над китайским филиалом Arm летом прошлого года, когда было принято решение уволить генерального директора Arm China Аллена Ву (Allen Wu). Его поймали на злоупотреблениях служебным положением: в частности, он предлагал клиентам Arm China скидки в обмен на их инвестиции в его личную фирму Alphatecture.

Однако, Аллен Ву проигнорировал постановление о его увольнении, одобренное большинством (7-1) членов правления Arm China, и фактически осуществил агрессивный захват предприятия. Ву сместил руководителей, лояльных Arm и даже нанял охрану, которая не позволяла Arm попасть в офисы Arm China.

Arm отреагировала на это, прекратив передачу в Китай любой интеллектуальной собственности новее Cortex A77. Недосягаемыми для Китая стали серверные процессоры Neoverse, составляющие основу Amazon Graviton и Ampere Computing, многие разработки в области GPU, NPU, технологий межсоединений и набор инструкций Armv9. Одновременно Arm попыталась убедить правительство КНР, что подобные действия наносят вред местной полупроводниковой индустрии.

Это приводит нас к сегодняшнему дню, когда Arm China провела громкое мероприятие, на котором официально провозгласила свою независимость. На нём было заявлено, что Anmou (или Amou) Technology родилась из Arm, но теперь является независимым СП, контролируемым китайским капиталом.

Компания, рекламируемая как крупнейший поставщик центральных процессоров в Китае имеет более 90 партнёров на местном рынке. Её штат превышает 800 человек из которых около 80% заняты исследованиями и разработкой.

Своей бизнес-стратегией руководство Anmou провозгласила «опору на два колеса» (双轮驱动), что нужно понимать как попытку усидеть сразу на двух стульях:

1. Способствовать локализации и экологическому развитию архитектуры процессоров ARM;

2. Создавать продукты XPU с независимой архитектурой, диверсифицированной экосистемой и объединять традиционную компьютерную IP для обеспечения разнообразия, индивидуализации и удовлетворения потребностей китайской промышленности и рынка вычислительных услуг.

Под стать этому и "Core Power" – новый бизнес-бренд Amou Technology. Логотип содержит элемент A, который символизирует экосистему старых процессоров Arm, и элемент X, представляющий будущую архитектуру XPU, с веером из букв “i”, означающих инновации, интеллект и бесконечность (infinity).

Сайт Semianalysis назвал провозглашение Anmou независимости от Arm вероятно самом наглым прецедентом в долгой истории незаконного присвоения китайцами чужой интеллектуальной собственности. Этот инцидент не только подрывает доверие иностранных компаний к созданию СП в Китае, но и вносит новую неопределённость в анонсированные Nvidia планы покупки бизнеса Arm за 54 млрд долл.

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