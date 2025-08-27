Commvault представила HyperScale Edge та Flex для захисту даних на периферії та в хмарі

27 августа 2025 г., 17:25

0

Tweet

Орієнтація на ринок кіберстійкості та захисту даних, а не лише на резервне копіювання, стала ключовим пріоритетом для Commvault, ще одним підтвердженням цього став випуск двох нових рішень - HyperScale Edge та HyperScale Flex.





Як зазначається, Нові рішення орієнтовані на зростаючу загрозу атак на периферійні пристрої та віддалені офіси, є частиною стратегії компанії, спрямованої на надання клієнтам більшої гнучкості та вибору в управлінні даними.





За даними звіту Verizon Data Breach Investigations Report 2024, кількість випадків злому, пов’язаних з експлуатацією вразливостей периферійних пристроїв та VPN, зросла у вісім разів порівняно з попереднім роком, сягнувши 22% від загальної кількості порушень. Серед іншого і у відповідь на цю тенденцію, Commvault розробила рішення, що доповнюють її флагманський продукт HyperScale X. HyperScale Edge та HyperScale Flex пропонуються як програмні образи, які можна встановити на сертифіковане обладнання, забезпечуючи тим самим гнучкість розгортання.





HyperScale Edge призначений для локального захисту та відновлення даних у віддалених офісах, на периферії та в невеликих і середніх компаніях, де обмежені ІТ-ресурси та простір. Це рішення вже використовується компаніями, як Fortune Brands, представники якої відзначили його економічну ефективність, простоту розгортання та вбудований захист від програм-вимагачів. HyperScale Edge підтримується на апаратному забезпеченні від Dell, HPE та Lenovo.





Для масштабних, інтенсивних та AI-навантажень, що генеруються в таких галузях, як ІТ, телекомунікації та охорона здоров’я, Commvault представила HyperScale Flex. Це рішення забезпечує високу продуктивність резервного копіювання та відновлення, з гнучкою архітектурою, що дозволяє підключатися до зовнішніх сховищ на основі флеш-пам’яті. HyperScale Flex підтримує сертифіковані рішення від Pure Storage та VAST Data, а в майбутньому — від HPE. Commvault підкреслює, що такий підхід дозволяє задовольняти потреби у продуктивності та ємності, що вимірюється в петабайтах, для сучасних додатків та робочих навантажень AI/ML.





Рішення HyperScale Edge вже доступне за моделлю підписки або з довічною ліцензією, а HyperScale Flex наразі знаходиться на етапі програми для ранніх клієнтів. Завдяки партнерській екосистемі з провідними виробниками обладнання, Commvault позиціонує себе як надійного партнера, що надає широкий вибір рішень для протидії зростаючим кіберзагрозам, незалежно від масштабу та складності ІТ-інфраструктури клієнта.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6