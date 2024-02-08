Cohesity купує підрозділ Veritas, що займається безпекою даних, і створює фірму вартістю 7 млрд дол.

8 февраля 2024 г., 15:25

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, компанія Cohesity, що розробляє програмне забезпечення для захисту даних, погодилася придбати бізнес із захисту даних компанії Veritas в рамках угоди, яка оцінює об'єднану компанію в 7 мільярдів доларів.

Очікується, що придбання грошових коштів і акцій допоможе Cohesity, яка підтримується японською групою SoftBank досягти позитивної маржі зростання і вийти на міжнародні ринки. Про це заявив в інтерв'ю генеральний директор Cohesity Санджай Пунен (Sanjay Poonen), додавши, що разом дві фірми мають річний дохід у 1,6 млрд дол. «На нашому боці найшвидше зростання, на їхньому боці - найкраща прибутковість, і разом це має стати прибутковою машиною зростання, яка впроваджує інновації за допомогою штучного інтелекту», - зазначив він.

Угода відбулася в той час, коли найбільший конкурент Cohesity, компанія Rubrik, за даними деяких джерел, планує вийти на фондовий ринок у найближчі тижні.

Програмне забезпечення Cohesity, що базується в Сан-Хосе (шт. Каліфорнія), на основі штучного інтелекту, допомагає організаціям захищати та управляти своїми даними від загроз кібербезпеки. Компанія також співпрацює з Big Tech у впровадженні генеративного АІ для пошуку та вилучення великих обсягів даних.

Reuters пише, що за словами людей, знайомих з ситуацією, для фінансування угоди компанія залучила близько 1 мільярда доларів власного капіталу і 2 мільярдів доларів позики від інвесторів, включаючи Haveli Investments, Premji Invest та Madrona.

За деякими оцінками поглинання підрозділу Veritas для Cohesity стане у понад 3 мільярди доларів, включаючи борг першої.

Мажоритарним акціонером Veritas є приватна інвестиційна компанія Carlyle Group, яка придбала компанію у Symantec в 2016 році. Ця інвесткомпанія продала свою частку в підрозділі і увійде до складу ради директорів нової об'єднаної компанії. Генеральний директор Veritas Грег Хьюз також приєднається до ради директорів Cohesity.

Очікується, що угода буде закрита до кінця року.

Veritas утворить окрему компанію, до якої увійдуть її решта бізнесів, включно з послугами з комплаєнсу даних та резервного копіювання.

Нагадаємо, Cohesity у 2013 році заснував Мохіт Арон (Mohit Aron), який також відомий, як засновник та перший CTO Nutanix, що зараз має капіталізацію у майже 14 млрд дол.

Як RPA-платформа допомогла SkyUр автоматизувати оплату рахунків