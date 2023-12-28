Codefinity запускає 70 безплатних курсів з програмування для українців

28 декабря 2023 г., 15:15

Освітня платформа Codefinity відкриває доступ до курсів для всіх українців. Щоб отримати безоплатний доступ до навчання, потрібно підтвердити особу за допомогою Дія.Підпису.



Сodefinity пропонує понад 70 курсів з програмування, 20 з яких уже доступні українською мовою. Серед дисциплін - Python, Data Science, Data Analytics, SQL. Після закінчення курсів студенти отримають цифровий сертифікат.



Надалі компанія планує перекласти всі освітні програми.



Нагадаємо, проєкт Codefinity засновано у 2021 році - це EdTech-бізнес з екосистеми Genesis.



https://ua.codefinity.com/

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