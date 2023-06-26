Cloudflare запускає послугу моніторингу продуктивності роботи персоналу

26 июня 2023 г., 15:25

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Компанія Cloudflare, постачальник послуг доставки контенту, випустила два важливих оновлення - Digital Experience Monitoring та Fleet Status.

Digital Experience Monitoring, або DEX, пропонується як частина периферійного рішення Cloudflare для безпечного доступу до послуг Cloudflare One.

DEX забезпечує ретельний моніторинг та вимірювання досвіду роботи співробітників в Інтернеті з точки зору продуктивності, надійності та швидкості. Система націлена на вирішення проблеми підтримки стабільної продуктивності та надійності для різноманітних, глобально розподілених команд в епоху віддаленої роботи. Cloudflare стверджує, що традиційні інструменти моніторингу продуктивності мережі часто не дають змоги в реальному часі отримувати інформацію про цифровий досвід кожного члена команди, особливо коли члени команди підключаються до різних додатків з різних місць.

Оскільки організації все більше покладаються на хмарні рішення у своїй повсякденній роботі, Cloudflare стверджує, що забезпечення стабільної роботи цих ресурсів стало складним завданням. DEX прагне вирішити цю проблему, використовуючи функцію "Синтетичний моніторинг додатків», яка дозволяє проводити заплановані HTTP GET-тести для відстежування продуктивності ключових додатків. Тести запускаються з різних точок мережі Cloudflare, щоб забезпечити правдиве відображення користувацького досвіду.

За допомогою DEX адміністратори можуть відстежувати середній час відгуку з різних точок, забезпечуючи реалістичну оцінку продуктивності програми. DEX включає в себе формат часових рядів, який легко визначає тенденції, пікові періоди та потенційні проблеми, перетворюючи необроблені дані в дієву інформацію для оптимізації мережі. Користувачі також можуть використовувати DEX для візуалізації кодів стану HTTP в часі, щоб виявити і усунути потенційні проблеми, які впливають на роботу користувачів.

Інший анонс, Fleet Status, є інструментом моніторингу, який надає мережевим адміністраторам інформацію про стан усіх клієнтських пристроїв в режимі реального часу. Інструмент дозволяє глибоко зрозуміти схеми з'єднань, режими та місцезнаходження на глобальному рівні та на рівні окремих пристроїв.

Fleet Status використовує клієнт WARP від Cloudflare, рішення, призначене для захисту корпоративних пристроїв шляхом безпечної маршрутизації їх трафіку через глобальну мережу Cloudflare для розширеної веб-фільтрації та застосування політики нульової довіри.

Нова послуга виходить за рамки простого представлення даних, надаючи чіткий знімок розгортання мережі в режимі реального часу, швидко та ефективно висвітлюючи аномалії. Fleet Status дає можливість проводити візуалізацію даних, детальний перегляд по кожному пристрою і графіки часових рядів, які перетворюють необроблені дані на дієву інформацію.

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