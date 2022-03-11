Нова версія AlwaysOnline від Cloudflare спільно з Internet Archive

11 марта 2022 г., 12:44

Cloudflare запускає нову версію своєї функції Always Online.

Ця можливість дозволяє сервісу показувати архівну версію сайту, якщо він сам недоступний.

Нова версія розроблена разом з Internet Archive і тепер, якщо власник сайту її активує, його ресурс регулярно буде індексуватиметься архівом і при недоступності сервера користувачі побачать найсвіжішу копію з Internet Archive.

Цікава реалізація, чи не так? Ми звикли ставитися до Internet Archive як до цікавого місця для ностальгії, а тепер воно отримає абсолютно практичне застосування. (Шуткую, насправді практичне застосування було і раніше, звичайно).

@blognot

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