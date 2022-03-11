 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 7 (1301)

13.02 - 20.02

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Блоги » Sergey Petrenko

Sergey Petrenko

Нова версія AlwaysOnline від Cloudflare спільно з Internet Archive

11 марта 2022 г., 12:44

Cloudflare запускає нову версію своєї функції Always Online.

Ця можливість дозволяє сервісу показувати архівну версію сайту, якщо він сам недоступний.

Нова версія розроблена разом з Internet Archive і тепер, якщо власник сайту її активує, його ресурс регулярно буде індексуватиметься архівом і при недоступності сервера користувачі побачать найсвіжішу копію з Internet Archive.

Цікава реалізація, чи не так? Ми звикли ставитися до Internet Archive як до цікавого місця для ностальгії, а тепер воно отримає абсолютно практичне застосування. (Шуткую, насправді практичне застосування було і раніше, звичайно).

@blognot

https://t.me/blognot/2951

Де і як компаніям необхідно укріпити свій захист

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  