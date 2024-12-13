CLICO Україна запропонує хмарну платформу Zscaler Zero Trust Exchange

13 декабря 2024 г., 13:32

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Компанія CLICO повідомила про підписання угоди з Zscaler для просування та дистрибьюції хмарної платформи безпеки Zscaler Zero Trust Exchange у Східній Європі, в тому числі в Україні.

Як зазначається, Zscaler Zero Trust Exchange – це інтегрована хмарна платформа забезпечує високий рівень кібербезпеки та захисту даних, сприяючи безпечній трансформації в умовах хмарних технологій. Рішення зменшує площу атаки організацій шляхом прямого підключення користувачів до додатків без розміщення їх у мережі, одночасно зменшуючи витрати та складність традиційних інфраструктур безпеки.

«Клієнти шукають більш ефективні, безпечні та гнучкі рішення, які гарантують прискорення цифрової трансформації. Платформа Zscaler, зосереджена на концепції Zero Trust, усуває потребу в традиційних VPN і забезпечує безпечний доступ до веб-сайтів і хмарних додатків. Американська компанія Zscaler постачає хмарні безпекові рішення за моделлю Secure Access Service Edge (SASE). Тому ми дуже раді оголосити про нашу спільну співпрацю з третього кварталу 2024 року», – заявив Максим Ракосій, CEO CLICO Україна.

«Розширення на Східну Європу потребує партнерства, що може забезпечити високий рівень технічної експертизи, першокласні професійні послуги та надійну мережу партнерів. CLICO пропонує все це та навіть більше, включаючи якісну підтримку та фінансові моделі, на які можуть покладатися наші партнери та клієнти. Ось чому Zscaler вибрав CLICO для розширення та прискорення нашого виходу на ринок у всьому регіоні, і ми з нетерпінням чекаємо, щоб це партнерство реалізувалося», – зазначив Ксавьє Дайк (Xavier Duyck), віце-президент у регіоні північної та західної Європи в Zscaler.

Такоже підкреслюється, що Zscaler Zero Trust Exchange — це найбільша в світі хмара безпеки, яка забезпечує комплексну безпеку для користувачів, пристроїв, робочих навантажень і додатків. Платформа обробляє понад пів трильйона транзакцій щодня, включаючи показники продуктивності та безпеки. Такий обсяг щоденних транзакцій є найбільшим у галузі, і дозволяє отримувати сигнали безпеки, що постійно аналізуються за допомогою штучного інтелекту. Це допомагає краще розуміти динаміку загроз і забезпечувати найкращий захист для клієнтів.

«Ми раді співпрацювати з CLICO як авторизованим дистриб’ютором платформи Zscaler Zero Trust Exchange у Європі, – наголосила Пханетх Вуд (Phanneth Wood), віце-президент з глобальної дістрибьюції Zscaler. – Оскільки ми продовжуємо розширювати свою присутність у Центральній та Східній Європі, партнерство Zscaler з такими дистриб’юторами, як CLICO, є критично важливим для забезпечення підтримки нашої зростаючої клієнтської бази в зміцненні стратегій Zero Trust».

Нагадаємо, CLICO, спеціалізований дистриб’ютор із доданою вартістю з 1991 року впроваджує рішення від світових лідерів ринку в Польщі та інших країнах Центральної та Східної Європи. В кінці 2023-го року компанія вийшла на ринок України, відкривши філіал в Києві.

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