Cisco представила "Інтелект ідентичності" для підвищення безпеки хмарних обчислень за допомогою AI та мережевої інтеграції

8 февраля 2024 г., 11:35

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Компанія Cisco Systems оголосила про нові вдосконалення у своїй хмарі Cisco Security Cloud, які спрощують безпеку за допомогою штучного інтелекту і захищають від атак на основі ідентифікаційних даних.



Перше з них - Cisco Identity Intelligence, нове рішення, яке, як стверджує Cisco, є першою в галузі спробою об'єднати ідентифікацію, мережеві технології та безпеку. Компанія стверджує, що таке поєднання краще захищає складні стеки ідентифікаційних даних організацій від дедалі витонченіших методів зловмисників.



За повідомленням Cisco, сьогодні існує сліпа довіра між рішеннями аутентифікації та доступу, і через це у 2023 році суб'єкти загроз успішно зламували великі організації, використовуючи ці слабкі місця. Минулого року понад 26% усіх операцій Cisco Talos Incident Response були пов'язані з використанням зловмисниками скомпрометованих облікових даних для наявних облікових записів.



Проблема, на думку Cisco, полягає в тому, що користувач часто зіставлений з безліччю цифрових ідентифікаторів і облікових записів, що значно збільшує точки входу для зловмисників і можливість латерального переміщення між ідентифікаторами. Часто старі дозволи не були видалені, і команди безпеки упускають важливий контекст про поведінку особистості в минулому, дії в системах і поточний рівень ризику, необхідний для ухвалення рішень про довірений доступ.



Саме тут на допомогу приходить нове рішення Cisco Identity Intelligence. Воно працює поверх наявних сховищ ідентифікаційних даних замовників і забезпечує єдину видимість, а також аналітику на основі штучного інтелекту.



Використовуючи це рішення, замовники можуть виявити всю сукупність своїх ідентифікаційних даних, очистити вразливі облікові записи, усунути невикористовувані та ризиковані привілеї, виявити аномалії в поведінці та блокувати спроби доступу з високим ступенем ризику - без необхідності заміни наявних рішень.



Identity Intelligence побудована на основі графа ідентифікації, який збирає дані з наявних сторонніх джерел, що керують ідентифікацією та доступом. Використовуючи поведінкову аналітику на основі штучного інтелекту і проникаючи в мережу, організації можуть вжити заходів реагування, як-от поміщення ідентифікаційної інформації в карантин, знищення активних сесій або ізоляція мережі за допомогою Cisco Identity Services Engine.



Рішення надає критично важливі відомості з наявних рішень, включно зі Smart Authentication з Cisco Duo, яка виявляє незвичайні моделі на основі поведінки та сигналів третіх сторін. Smart Access з Cisco Secure Access використовується для перевірки рішення про автентифікацію та блокування незвичної або ризикованої поведінки, а Smart Threat Detection з Cisco XDR корелює сигнали ідентифікації, щоб надати відсутню інформацію, яку упускають традиційні рішення для захисту кінцевих точок і мережі.



"Організаціям необхідно прийняти підхід до безпеки, заснований на ідентифікації, який, окрім іншого, дає їм змогу перейти від питання "чи може користувач отримати доступ до системи" до постійної оцінки того, чи "повинен" користувач робити те, що він робить після автентифікації", - говорить Джіту Патель, виконавчий віцепрезидент і генеральний менеджер підрозділу Security and Collaboration компанії Cisco. "Аналізуючи всю поверхню атаки користувачів, машин, сервісів, додатків, даних і їхньої поведінки в організації, Cisco Identity Intelligence долає прірву між аутентифікацією і доступом".



Одночасно з анонсом Cisco Identity Intelligence компанія Cisco також оголосила про розширення можливостей штучного інтелекту в хмарному помічнику Cisco AI Assistant. Цей сервіс, анонсований у грудні, покликаний підвищити ефективність заходів кібербезпеки завдяки розширеному аналізу даних, рекомендацій щодо політик і автоматизованого управління завданнями.



До числа розширених функцій входить AI Assistant в Secure Access - новий інструмент, який використовує генеративний штучний інтелект, що дає змогу замовникам розробляти політики доступу до системи безпеки за допомогою підказок природною мовою. Інтегрований у рішення Cisco Secure Services Edge, помічник пропонує більш інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для створення політик.



Нові можливості Secure Access тепер автоматично виявляють і захищають інтелектуальну власність, коли вона надходить у системи штучного інтелекту. Крім того, рішення Cisco Email Threat Defense тепер використовує штучний інтелект для одночасної оцінки різних частин вхідного електронного листа на предмет наявності ознак шкідливих намірів.



Нарешті, Cisco оголосила про інтеграцію своїх мережевих можливостей з Cisco Secure Access. Функція Experience Insights на базі ThousandEyes від Cisco підвищує продуктивність гібридних співробітників, швидко виявляючи проблеми з підключенням і додатками та сприяючи їх швидкому вирішенню. За цю функцію не потрібно платити додатково, оскільки вона включена в усі ліцензії Secure Access.

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