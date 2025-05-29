Cisco представила Duo Identity and Access Management для посилення захисту ідентифікаційних даних в епоху AI

29 мая 2025 г., 14:35

0

Tweet

Компанія Cisco Systems представила Duo Identity and Access Management - нове рішення для забезпечення безпеки, яке змінить методи боротьби організацій з постійними атаками на основі ідентифікаційних даних, що прискорюються в епоху штучного інтелекту.



Рішення допомагає впоратися з безпекою ідентифікаційних даних, які є головною мішенню для зловмисників і на які припадає 60% випадків реагування на інциденти Cisco Talos у 2024 році. Cisco стверджує, що наявні рішення мають критичні недоліки, якими користуються зловмисники, а традиційні рішення IAM часто розглядають безпеку як опцію, а не як основу.



Duo IAM вирізняється тим, що пропонує інноваційний підхід, орієнтований на безпеку, з додатковим захистом, що ґрунтується на надійній багатофакторній аутентифікації. Створений спеціально для захисту від сучасних загроз ідентифікації, Duo IAM дає змогу організаціям безпечно керувати всією своєю інфраструктурою ідентифікації.



Сервіс містить новий каталог користувачів, що спрощує зберігання ідентифікаційних даних користувачів, включно з іменами користувачів, електронними листами та ролями, а також управління їх доступом до ресурсів. Каталог поєднується з наявними можливостями Duo, включно з одноразовою реєстрацією та багатофакторною автентифікацією, щоб надати користувачам простий, зручний і безпечний доступ до сотень додатків з однієї сторінки входу.



Duo IAM також інтегрується з наявними системами ідентифікації сторонніх виробників. Новий механізм маршрутизації ідентифікаційних даних дає змогу Duo інтегрувати безліч постачальників ідентифікаційних даних як брокера ідентифікаційних даних, так і як вторинного постачальника ідентифікаційних даних. За твердженням Cisco, Duo IAM із системою безпеки, вбудованою в систему за замовчуванням, не дає зловмисникам спокою, а також підвищує зручність роботи користувачів і знижує витрати на управління.



У новій пропозиції також представлені розширені можливості захисту від фішингу, зокрема Complete Passwordless, яка забезпечує безпечну аутентифікацію без необхідності запам'ятовувати або вводити паролі. Такий підхід усуває основну точку компрометації в традиційних системах.



Ще одна нова функція, Proximity Verification, використовує технологію Bluetooth Low Energy для підтвердження того, що мобільний пристрій користувача та пристрій доступу перебувають у безпосередній близькості під час автентифікації, що додає додатковий рівень гарантії.



Поряд з основними функціями безпеки, Duo IAM інтегрується з Cisco Identity Intelligence, що дає змогу організаціям відстежувати ризики ідентифікації в режимі реального часу та вживати попереджувальних заходів. Інтеграція об'єднує дані про ідентифікацію та доступ на платформі Cisco Security Cloud, використовуючи поведінкову аналітику на основі штучного інтелекту для виявлення загроз і автоматизації дій у відповідь.



Організації також отримують можливість вживати поетапних заходів у відповідь, наприклад поміщати ідентифікаційні дані в карантин, завершувати активні сеанси або ізолювати скомпрометовані сегменти мережі. У результаті загрози, що виникають, можна швидко нейтралізувати, не порушуючи законної діяльності користувачів.



«Індустрія безпеки зіткнулася з кризою ідентифікації, оскільки постійні атаки на основі ідентифікаційних даних є одними з найнебезпечніших і найдорожчих проблем для команд безпеки, - сказав президент і головний директор із продуктів Cisco Джиту Патель (Jeetu Patel). Зловмисникам не потрібно зламувати систему, коли вони можуть просто увійти в неї. Хоча ідентифікація є основою надійного захисту, традиційні рішення IAM не змогли розставити пріоритети в галузі безпеки, попри все більш витончені загрози. Завдяки цій масштабній інновації Duo виходить за рамки MFA і відновлює довіру до безпеки ідентифікації за допомогою принципово іншого підходу, який не подобається зловмисникам і подобається користувачам».

Kingston повертається у «вищу лігу» серверних NVMe SSD